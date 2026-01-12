El Choco se abona al empate sin goles

Quinta jornada consecutiva sin conocer la victoria para un Choco que empezó el año igual que lo terminó, con un empate sin goles y que ve como la distancia en puntos con los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria se estrecha cada vez más.

Los redondelanos, pese a todo, firmaron un buen partido ante un Arnoia que se encuentra en una pelea totalmente opuesta al ocupar plaza de play off de ascenso.

Los visitantes llevaron la iniciativa en los primeros instantes del encuentros aunque sin ser capaces de encontrar la fórmula para poder inquietar la meta defendida por Pousa.

Pero poco a poco el Choco consiguió sacudirse ese dominio inicial y empezar a controlar la posesión del balón pero sin conseguir materializar ese dominio del juego en ocasiones claras de peligro.

El conjunto local circulaba la pelota con fluidez pero todas las ideas desaparecían a la hora de aproximarse a la portería rival.

Esta tendencia se acrecentó todavía más en la segunda mitad. El Arnoia, muy ordenado y bien colocado sobre el césped de Santa Mariña, no sufría y veía tranquilo cómo pasaban los minutos confiando en su solidez defensiva.

El Choco seguía teniendo el balón pero no tenía muy claro qué hacer con él cuando se acercaba a las inmediaciones del área visitante.

Sólo en los diez últimos minutos, ya casi a la desesperada, los redondelanos consiguieron inquietar la portería defendida por Borja con sendos disparos que acabaron estrellándosele en el larguero de su portería.