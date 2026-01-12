El Carballal, sin opciones reales ante el líder

SOLISS BM POZUELO DE CVA, 38 – 27, A.D. CARBALLAL

38. SOLISS BM POZUELO DE CVA: Paula Quiles, Noelia Domínguez (5), María Laguna (10), Daniela Xiomara (1), Paula Moya (2), Violeta Triguero, Martina Pilar (6), Guadalupe, Noelia Delfa (1), Esperanza Fernández, Catalina Francisca, Elena Díaz (3), Andrea Suárez (1), María Montoro, Davinia Sobrino (6), Martina Hoh (3).

27. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho (1), Antía Seijo (4), Patricia Mallo (2), Naihara Costas (3), Lidia Portela, María Pereira (5), María Álvarez (1), Nerea Arias (2), Sabela Vázquez (3), Salma Aakcha, Laura Rúa (1), Yaiza Alonso (5).

ÁRBITROS: Jesús Luque y José David Sánchez. Descalificaron a Naihara Costas en el minuto 44. Excluyeron dos minutos a las locales Daniela Siomara, Paula Moya (2) y Martina Hoh y a la viguesa María Álvarez.

PARCIALES: 4-3, 5-5, 8-6, 12-6, 14-9, 17-12 (descanso), 20-14, 24-18, 29-21, 32-22, 35-25, 38-27 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 12ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Las Espartanas.