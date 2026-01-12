Balonmano | División de Honor Oro Femenino
El Carballal, sin opciones reales ante el líder
Mila Alonso
SOLISS BM POZUELO DE CVA, 38 – 27, A.D. CARBALLAL
38. SOLISS BM POZUELO DE CVA: Paula Quiles, Noelia Domínguez (5), María Laguna (10), Daniela Xiomara (1), Paula Moya (2), Violeta Triguero, Martina Pilar (6), Guadalupe, Noelia Delfa (1), Esperanza Fernández, Catalina Francisca, Elena Díaz (3), Andrea Suárez (1), María Montoro, Davinia Sobrino (6), Martina Hoh (3).
27. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho (1), Antía Seijo (4), Patricia Mallo (2), Naihara Costas (3), Lidia Portela, María Pereira (5), María Álvarez (1), Nerea Arias (2), Sabela Vázquez (3), Salma Aakcha, Laura Rúa (1), Yaiza Alonso (5).
ÁRBITROS: Jesús Luque y José David Sánchez. Descalificaron a Naihara Costas en el minuto 44. Excluyeron dos minutos a las locales Daniela Siomara, Paula Moya (2) y Martina Hoh y a la viguesa María Álvarez.
PARCIALES: 4-3, 5-5, 8-6, 12-6, 14-9, 17-12 (descanso), 20-14, 24-18, 29-21, 32-22, 35-25, 38-27 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 12ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Las Espartanas.
El Carballal cayó en su visita al líder de la categoría, el Soliss Pozuelo de Calatrava. Sabían las viguesas que para competir con este potente conjunto era necesario hacer un partido casi perfecto. Y no fue así. El Carballal aguantó el ritmo de su rival en los primeros quince minutos, pero los errores en el lanzamiento permitieron las contras del conjunto local, que amplió la distancia (17-12, al descanso). La segunda parte discurrió siguiendo la misma dinámica y el Carballal no tuvo opciones para volver a meterse en el partido.
