El Beluso vence y se asienta en media tabla

La CD Beluso empieza la temporada con victoria y ganando enteros en su lucha por mantener la categoría. Demostraron, los locales, que son fuertes en As Laxes ante un Umia que pese a ser colista llegaba en buen momento y no vendió la piel en ningún momento del partido.

El Beluso intentó golpear primero al poco del comienzo del choque con un mano a mano de Jorge Millán que intentó picar el balón pero Eloy, el meta del Umia, le intuyó bien. Después los visitantes tuvieron un acercamiento peligroso a la meta de Iker, que también se mostró seguro.

El primer gol llegó poco después de la media hora de juego tras un remate de Pedro Portela que despejó Eloy y el rechace lo cogió Vivi que no perdonó. Hasta el descanso dominaron el balón los bueueses pero sin excesivo peligro en un tramo marcado por el viento y la lluvia.

Ya en la segunda mitad el Beluso volvió a salir a la carga creando las primeras ocasiones de peligro. El Umia intentó inquietar a balón parado. En el minuto 66, sin embargo, Raúl Paredes ampliaba la ventaja local tras rematar un centro desde la banda derecha.

El Umia recortaría tras un despeje a la espalda de los centrales locales. Marcó Jacobo pero ya era el tiempo de descuento y en cuanto el esférico se puso de nuevo en juego el colegiado señaló el final de la contienda. Con esta victoria la CD Beluso acaba la primera vuelta del campeonato en el puesto 11º y lejos del peligro de las primeras jornadas.