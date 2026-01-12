El Bayern logra una histórica goleada sobre el Wolfsburgo (8-1)
efe
El Bayern propinó una goleada de escándalo por 8-1 al Wolfsburgo con una gran actuación del colombiano Luis Diaz, autor de un gol y dos asistencias en un partido en el que también se destacaron Michael Olise, con dos tantos, y Harry Kane que, además de marcar un gol, fue clave con sus acciones desde la media punta.
El partido se decidió en el segundo tiempo después de una primera parte que terminó 2-1 y en la que por momentos el Wolfburgo pudo hacer creer que estaba en capacidad de plantarle cara al Bayern,
El conjunto bávaro se fue en ventaja en el minuto 5 con un gol en propia puerta de Killian Fischer que desvió el balón hacia la red cuando intentaba interceptar un centro de Luis Díaz desde la izquierda que buscaba a Michael Olise en el centro del área pequeña.
En el 13, en una jugada que surgió en una recuperación de pelota, el Wolfsburgo logró el empate. Koulierakis le ganó un balón a Luis Díaz en el círculo central y jugó con Majer que le puso la pelota en el área a Pejcinovic para que éste definiera solo ante Manuel Neuer.
Sin embargo, el planteamiento agresivo del Wolfsburgo también tenía riesgos. En el 30 llegó el segundo del Bayern que fue como sacarle el corcho a la bañera porque a partir de ahi vino un absoluto arrase del equipo bávaro.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70