El Atios reafirma su liderato

El Atios demostró su condición de líder en su visita al Federativo de Coia al imponerse con solidez al Alertanavia y reencontrarse con la victoria tras no haber podido ganar en las dos jornadas anteriores

El triunfo permite a los visitantes reafirmarse en su privilegiada primera posición mientras que los vigueses empiezan el año igual que lo finalizaron, con derrota, y se acercan a la zona peligrosa de la tabla clasificatoria.

Pese a todo, los diez primeros minutos no tuvieron un dominador claro aunque tampoco llegadas con peligro a una u otra área.

A partir de ese momento, el Alertanavia empezaba a llevar la iniciativa y a tener más posesión pero la presión del Atios provocaba numerosas pérdidas y permitía a los visitantes crear mucho peligro aprovechando esos robos.

Sin embargo, el primer tanto visitante llegó al cuarto de hora en una acción a balón parado, un saque de esquina al segundo palo en el que Tempe gana la partida a la defensa local.

El líder aumentó su renta a la media hora, en una acción de Xoel en la que Miguel acabó cometiendo un penalti que Cristian convirtió en el 0-2.

El Alertanavia pudo reaccionar casi de inmediato y engancharse de nuevo al partido pero el cabezazo de David a centro de Corbi se marchó fuera por poco.

El Atios, por su parte, pudo cerrar el partido en el inicio del segundo tiempo pero Juan lo evitó con un par de grandes intervenciones mantiendo vivos a los suyos.

Los vigueses amenazaron con darle emoción al encuentro en un mano a mano de David en el que Sergio le ganó la partida al delantero local.

La acción les permitó recuperar la iniciativa en el tramo final aunque sin generar más ocasiones.