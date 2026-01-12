El Alondras pierde una gran ventaja
Área 11
El Alondras desperdicia la oportunidad de llevarse los tres puntos de Viveiro tras ir ganando por dos goles, pero en los últimos 5 minutos los locales lograrían igualar la contienda.
Antes de llegar a la primera media hora de juego aparecería Luis, que lograría superar a Ayoub y colocaría el 0 a 1 en favor de los visitantes que ya habían tenido alguna ocasión anteriormente.
El partido entraba en su tramo final, era el minuto 81 cuando Yelco lograría aumentar la distancias y hacer el 0 a 2 que parecía definitivo, pero el destino tenía otros planes pensados para este partido.
El Viveiro no se vendría abajo, y tanto va el cántaro a la fuente que al final llegaría el gol de Diego en el 85 que volvía a poner emoción a un encuentro que parecía finalizado. Ya en el descuento, Da Silva aparecería para empatar el partido.
