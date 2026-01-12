Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alondras pierde una gran ventaja

Área 11

Viveiro

El Alondras desperdicia la oportunidad de llevarse los tres puntos de Viveiro tras ir ganando por dos goles, pero en los últimos 5 minutos los locales lograrían igualar la contienda.

Antes de llegar a la primera media hora de juego aparecería Luis, que lograría superar a Ayoub y colocaría el 0 a 1 en favor de los visitantes que ya habían tenido alguna ocasión anteriormente.

El partido entraba en su tramo final, era el minuto 81 cuando Yelco lograría aumentar la distancias y hacer el 0 a 2 que parecía definitivo, pero el destino tenía otros planes pensados para este partido.

El Viveiro no se vendría abajo, y tanto va el cántaro a la fuente que al final llegaría el gol de Diego en el 85 que volvía a poner emoción a un encuentro que parecía finalizado. Ya en el descuento, Da Silva aparecería para empatar el partido.

