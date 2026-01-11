El Rayo Vallecano recupera la sonrisa contra el Mallorca

Dos meses y medio después de su última victoria liguera, el 26 de octubre de 2025, el Rayo volvió a sonreír con un triunfo balsámico frente al Real Mallorca gracias a los tantos en la primera mitad de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, que cortaron una mala racha de ocho encuentros sin ganar.

Un peso de encima. Eso es lo que se quitó el Rayo en un momento clave de la competición, con el descenso cada vez más cerca y las dudas comenzando a surgir en el entorno del equipo justo en la jornada 19, en el ecuador del curso. Por eso, el encuentro frente al Mallorca era vital por muchos motivos.

El partido comenzó de la mejor manera posible para el Rayo. Con muchos aficionados aún ubicándose en sus asientos, Nobel Mendy lanzó un pase largo desde la defensa que recogió de primeras por la banda izquierda Álvaro García, casi en línea de fondo, y, con un pase por debajo de las piernas de Pablo Maffeo, el esférico le llegó a Jorge de Frutos, que se anticipó a su marcador para empujarlo a gol.

Delirio en las gradas y voces de aliento. Lo más difícil, abrir el marcador, estaba hecho, y aunque aún restaba casi todo el tiempo de juego, las prisas serían para el Mallorca, al que le costó asimilar el golpe y no fue hasta el minuto 22 que Samu Costa, con un remate de cabeza, probó al argentino Augusto Batalla.

Mejor se le dio al Mallorca en su segundo acercamiento, que llegó tras una mala salida del balón del Rayo. Toni Lato puso un balón medido desde la izquierda al corazón del área y Vedat Muriqi, anticipándose a Mendy, que acabó en el suelo, igualó la contienda.

El gol, lejos de hacerle daño, espoleó al Rayo, que pudo marcar en dos acercamientos seguidos, siendo el más claro un remate que no acertó a conectar hacía portería Carlos Martín ante la presencia del colombiano Johan Mojica.

Todo cambió en el minuto 41. El eslovaco Martin Valjent soltó un manotazo dentro del área a Jorge de Frutos y el árbitro decretó penalti. Isi Palazón, desde los once metros, engañó con su disparo a Leo Román y anotó el segundo para el Rayo.

Tras el descanso, el que primero avisó fue el Rayo con una doble ocasión. La primera la sacó Leo Román con una mano salvadora y el segundo fue al larguero tras un despeje de Samu Costa que, en vez de alejar el esférico, se convirtió en prolongación hacía atrás.

La banda izquierda del Rayo, con Pep Chavarría y Álvaro García, fue un tormento para el Mallorca, especialmente para Maffeo y Antonio Sánchez, que sufrieron mucho para frenar las internadas rayistas y, a su vez, aportaron poco en ataque, algo que Jagoba Arrasate trató de enmendar dando entrada a jugadores más imaginativos como Pablo Torre o Sergi Darder.

El conjunto bermellón encontró un resquicio de esperanza cuando Oscar Valentín fue expulsado tras pisar el gemelo a Pablo Torre, dejando al Rayo con uno menos a falta de once minutos para el final del tiempo reglamentario. Aun así, pese a la superioridad numérica, no tuvo grandes ocasiones gracias al aplomo defensivo que demostraron los locales.

La ocasión más clara para el Mallorca, ya en el tiempo añadido, fue un remate de cabeza de Muriqi que se fue por encima del travesaño.

Con este resultado el Rayo suma 22 puntos y se sitúa en mitad de la clasificación mientras que el Mallorca, con 18, se queda solo uno por encima del descenso.