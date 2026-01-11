El Porriño acaricia la proeza

24 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Ana Palomino, Adriana Mallo (2), Zhukova, Carolina Bono (5), Alicia Campo, Morgana, Pestana (1), Aitana Santomé (2), Zsembery (1), Paulina Buforn (7), Carmen Prelchi (3), Manterola (1), Lucía Laguna (2), Isabela Rodrigues, Adriana Rial, Aroa Fernández. 26 SUPER AMARA BERA BERA: Wiggins, Elba Alvarez (2), Ogonovszky (1), Laura Hernández (2), Kruijswik (1), Maitane Echeverría (8), Ester Somaza (3), Karsten (2), Tchaptchet (3), Elena Amores (1), Micaela Rodrigues (1), Gavilán (2), Lucía Prades, Anne Erauskin. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-1, 5-5, 7-7, 9-8, 11-9, 14-11, descanso, 15-14, 17-16, 20-19, 22-23, 22-25, 24-26, final.

Una vía de agua a destiempo impidió al Conservas Orbe Zendal coronar una tarde apoteósica de balonmano en la que tuvo sometido a un Bera Bera que solo pudo respirar tranquilo con el pitido final. El poderoso equipo vasco, que llegaba a Porriño en medio de una impresionante racha de 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Liga, encontró en el tramo final del partido la solución al enredo en el que le había metido la pizarra de Isma Martínez y la ejemplar ejecución de las jugadoras gallegas. Una mejoría defensiva de las donostiarras, el cambio en el criterio arbitral y el acierto desde el extremo zurdo de Maitane Echevería inclinaron en los últimos diez minutos un partido que gobernó el Porriño de manera ejemplar durante más de tres cuartos de hora. Solo la fatiga que genera empujar a un gigante las dejó sin esa pizca de claridad para explotar sus opciones en el tramo final.

El Porriño se hizo fuerte en la trinchera. La potencia del Bera Bera en el pivote es un problema sin solución para buena parte de sus rivales. Pero en ese combate cuerpo a cuerpo la pareja Zhukova-Prelchi fue un dolor de cabeza para Imanol Alvarez, técnico de las vascas. Lo cierto es que toda la defensa del Porriño (sumado a las buenas paradas de Ana Palomino) resultó antológico. Rápidas de piernas y de cabeza, cada ataque del Bera Bera fue un dolor porque en el centro el cuadro gallego formó una muralla impenetrable. Y en el otro área Caro Bono y su cadera pusieron a bailar al líder de la Liga. Festival de la argentina que cargó con el peso en ataque para contrarrestar ausencias en ese momento como la de Paulina Buforn, a quien costó ajustar la mirilla. El Porriño estableció las primera diferencias considerables en el marcador e Isma Martínez se tragó a su colega del banquillo visitante. A la intensidad defensiva añadió variantes en ataque tan dispares como atacar con dos pivotes, con ninguno, con siete...en casi todos cobraba resultados y así el Porriño se marchó de tres goles (13-10 primero y 14-11 en el descanso) para hacer justicia a un primer tiempo casi perfecto.

No podía tardar la reacción del Bera Bera que salió al segundo tiempo con varios puntos más de intensidad en defensa. Le ayudó también que la pareja arbitral decidió cambiar el criterio y consentir en exceso. El Porriño, que sentía más cerca al Bera Bera, encontró otra fórmula en el lanzamiento exterior. La defensa de las vascas ya no permitían llegar a seis metros y en esos instantes, con Caro Bono mejor defendida, surgieron los brazos de Buforn, Adriana Mallo o de Aitana Santomé para sostener la ventaja de un Porriño que siguió disfrutando de pequeñas ventajas mientras avanzaba el segundo tiempo.

Pero al Bera Bera aún le quedaban recursos para utilizar. Tchaptchet, inmensa, fue uno de ellos. Sus compañeras la encontraron por fin en seis metros y eso desestabilizó a un Conservas Orbe Zendal que ya no podía resistir su empuje. Por si fuera poco, en esa zona detectaron una debilidad que Maitane Echeverría aprovechó para castigar casi sin fallo. A diez minutos para el final el Bera Bera se ponía por fin por delante en el marcador (22-23). Justo ahí le vino al Porriño el cansancio encima. Las vascas abrieron brecha con un 22-25 y todo pareció liquidado. Pero incluso ahí el orgullo de las gallegas apareció para volver a meterse en el partido (24-26) y disfrutar de tres ataques para ponerse a solo un gol e incendiar aún más la tarde, pero Wiggins, la portera del Bera Bera, negó el final emocionante que pedía el partido, que merecía el partido de las porriñesas.