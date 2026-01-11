La pegada del Compos castiga al Estradense

El Compostela se llevó ayer un entretenido encuentro en el Novo Municipal ante el Estradense (0-2) gracias a su demoledora efectividad. El equipo local, que generó múltiples ocasiones, no logró batir la meta visitante, pecando de falta de acierto en los metros finales, algo de lo que había advertido su técnico Manuti en la previa.

El Compostela, con solo tres oportunidades claras en todo el partido, anotó dos goles que llevaron la firma de Antón Guisande, uno de los mejores del encuentro. El primero, una muestra de la calidad de sus jugadores, desequilibró la balanza del lado visitante tras una acción coral que pilló descolocada a la defensa rojilla. El segundo, ya en el descuento, llegó a la contra con el Estradense volcado en ataque buscando el empate. El despeje de la zaga compostelanista, en esos momentos cercada, llegó a los pies de Antón Guisande, que sólo delante de Ale aseguró los tres puntos para el conjunto de San Lázaro. La pegada santiaguesa marcó la diferencia en un partido donde los locales merecieron más, pero donde no fueron capaces de encontrar el camino del gol.

En resumen, un partido que castigó duramente la falta de pegada del Estradense y premió la contundencia y calidad del Compostela, que se llevó una victoria de oro del Novo Municipal para seguir siendo líder de la categoría. El Estradense, por su parte, desciende la novena posición de la tabla con un partido más en su haber.