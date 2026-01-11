fútbol | Tercera Federación
La pegada del Compos castiga al Estradense
Antón Guisande fue el autor de los goles de los de San Lázaro | Los rojillos fallaron en la definición
REDACCIÓN
El Compostela se llevó ayer un entretenido encuentro en el Novo Municipal ante el Estradense (0-2) gracias a su demoledora efectividad. El equipo local, que generó múltiples ocasiones, no logró batir la meta visitante, pecando de falta de acierto en los metros finales, algo de lo que había advertido su técnico Manuti en la previa.
El Compostela, con solo tres oportunidades claras en todo el partido, anotó dos goles que llevaron la firma de Antón Guisande, uno de los mejores del encuentro. El primero, una muestra de la calidad de sus jugadores, desequilibró la balanza del lado visitante tras una acción coral que pilló descolocada a la defensa rojilla. El segundo, ya en el descuento, llegó a la contra con el Estradense volcado en ataque buscando el empate. El despeje de la zaga compostelanista, en esos momentos cercada, llegó a los pies de Antón Guisande, que sólo delante de Ale aseguró los tres puntos para el conjunto de San Lázaro. La pegada santiaguesa marcó la diferencia en un partido donde los locales merecieron más, pero donde no fueron capaces de encontrar el camino del gol.
En resumen, un partido que castigó duramente la falta de pegada del Estradense y premió la contundencia y calidad del Compostela, que se llevó una victoria de oro del Novo Municipal para seguir siendo líder de la categoría. El Estradense, por su parte, desciende la novena posición de la tabla con un partido más en su haber.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía