Mihailo Ristic recibe el alta y deja vacía la enfermería

Mihailo Ristic recibió el alta médica tras el entrenamiento celebrado ayer por el Celta en Afouteza y deja la vacía la enfemería, con lo que Claudio Giralde va a poner disponer de toda su plantilla para el duelo contra el Sevilla que mañana pondrá fin a la primera vuelta del campeonato en el Ramón Sánchez Pizjuán.

La semana ha sido de lo más productivo para el Celta desde el punto de vista médico, pues el técnico recuperaba el miércoles a Starfelt tras su baja a última hora contra ell Valencia por una lumbalgia y el jueves a Carlos Domínguez, ya restablecido de la lesión muscular que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego desde el pasado 12 de diciembre, perdiéndose últimos tres partidos contra el Athletic, el Oviedo y el Valencia. Giráldez tendrá que realizar hoy cuatro descartes.

Horario para Getafe

Por otra parte, el encuentro de la vigésimo segunda jornada de Liga contra el Getafe, ha sido programado para el sábado, día 1 de febrero, a las 18.30 horas, retransmitido por Movistar LaLiga.