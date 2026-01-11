El Mecalia Guardés no pierde el sitio

24 Mecalia Atlético Guardés (13+11): Sabina Mínguez (p.), Cecilia Cacheda (3), María Palomo (4), Elena Martínez (3), Ania Ramos (2), Jazmín Mendoza (1), Lorena Téllez (3) [siete inicial], María Sancha (3), África Sempere, Blazka Hauptman (1), Rosane Serrano (1), Carme Castro (2), Ariana Portillo (1), Amandine Balzinc (p.) y Melina Rodríguez (p.). 19 Zonzamas Plus Car Lanzarote (8+11): Marie Louis (9), Ingrid Roger (1), Pauli Fernández (3), Claudia Kaulback, Alicia Robles (p.), Brenda Roger (7), Irene Botella (2) [siete inicial], Valentina Menucci (p.), Gleinys Reyes (1), Luna Vonina (2), Paula García, Nahomi Márquez, Daniela Jerónimo y Madalena Masseu. Marcador cada cinco minutos: 1-1, 4-3, 6-4, 9-5, 11-7, 13-8, 14-10, 15-10, 18-13, 19-13, 20-15, 24-19.

El Mecalia Guardés retoma el camino donde lo dejó. Arranca el año con un nuevo triunfo en A Sangriña y se mantiene como el principal (casi único) perseguidor del Bera Bera en busca del triunfo en la Liga regular. En el comienzo de un intenso calendario en el que deberá afrontar tres competiciones, las de Ana Seabra se llevaron ante el Zonzamas un triunfo claro, no exento de disputa. Pero en el que las gallegas confirmaron su buen estado de forma.

El encuentro comenzó con un alto ritmo, con ambos equipos ofreciendo una defensa muy agresiva desde el inicio. Fue a raíz de la exclusión de la exguardesa Pauli Fernández en la jugada siguiente que las locales comenzaron a mostrar algo de superioridad y confianza como para ir abriendo la distancia poco a poco, de la mano también de tres apariciones consecutivas de Sabina Mínguez bajo palos (6-4 min. 12).

Las anfitrionas supieron mantener la renta durante el resto del período, manejando a un rival canario muy enérgico y que no se rindió pero que en el descanso llegó ya con una pesada renta en contra (13-8).

En el segundo tiempo se encontraron las de Ana Seabra con un nuevo obstáculo: la portería del equipo isleño cambió de nombre, y Valentina Menucci se incorporó al juego con tres paradas de categoría. Debía buscar más armas ofensivas ahora el Mecalia si quería confirmar su superioridad. Y una de ellas la encontró, precisamente, bajo sus propios palos, pues Mínguez seguía en sus trece y acumulaba ya otras diez paradas por su parte, responsables en gran medida de lo bajo del marcador visitante a estas alturas (15-10, min. 38).

Gracias a esta presión en la puerta, sumado a la insistencia de jugadoras como Téllez, Sancha, Cacheda o Palomo, el Guardés cerró filas y no perdió la calma, superando el tercer cuarto del partido con la misma renta de cinco goles (18-13, min. 45).

Todo se mantenía igual de cara al cierre del partido, si bien Ana Seabra solicitó parar el tiempo a falta de ocho minutos para el final para asegurar los dos puntos. Menucci resistía y Mínguez la imitaba. La garra de la plantilla lanzaroteña tampoco desapareció hasta el último segundo pero el partido ya estaba a buen recaudo. Cambia el año, pero no el Mecalia Guardés y esa es una gran noticia.