Lorena Patiño cruza otra frontera

Lorena Patiño regaló otra alegría a Galicia en el Campeonato de España de Ciclocross, que se ha disputado en la localidad conquense de Tarancón. La marinense obtuvo el título sub 23. Su paisano cadete Pedro Cidrás había logrado también el oro el sábado. La actuación de Patiño no sorprende. Había sido campeona cadete en Vic en 2023 y júnior tanto en Amurrio en 2024 como en As Pontes en 2025. Tampoco se ha atragantado el paso a sub 23 de la ciclista del Misser Project, que quedó cuarta en la clasificación absoluta a 47 segundos de Sofia Rodríguez (Nesta-MMR).

Patiño fue capaz de sobreponerse a un contratiempo mecánico y al frío –el termómetro marcaba 1°C en la salida desde la ermita de la Virgen de Riansares–. La gallega tomó pronto la delantera en sub 23 por delante de la cántabra Marta Beti y se lanzó a contactar con Sara Cueto (Unicaja Gijón) y Alicia González (Nesta-MMR), que iban tercera y cuarta. Justo en ese momento se le salió la cadena. Fue capaz de reaccionar y superar a González, pero la pelea por el podio le resultó inasequible. Cueto, que logró el bronce tras Sofía Rodríguez y Lucía González (Nesta-MMR), la aventajó en 16 segundos. La segunda sub 23, Ana López (Aragón), llegó a 54 segundos de la gallega. Irene Trabazo finalizó séptima en su categoría y duodécima en la general.

Pedro Cidrás. / RFEC

«Eu son de circuítos máis duros e este é máis ratonero. Viña dunha molestia, que sigo tendo, e non sabía como me ía atopar. Non podo pedir máis. Na segunda volta achegueime bastante ás elites, pero desafortunadamente saíuseme a cadea. Tiven un momento de nervos, non sabía a canto viñan as sub-23, pero puiden poñela rápido e puiden coller a Alicia González. Para coller á terceira xa non me deu», analiza Patiño, que fija su próximo objetivo: «Facelo moi ben na Copa do Mundo de Benidorm».

Otros resultados

Miguel Rodríguez (Supermercados Froiz), campeón sub-23 en As Pontes, quedó quinto. Samuel González fue décimo y Borja Gómez ejerció de capitán. En júnior, Alejandra Neira fue sexta y Xiana Seijo, decimotercera; Marcos Rodríguez quedó a un segundo del bronce. Completaron la actuación gallega José Manuel Pintos (19º), Lucas Lozano (37º), Pedro Liaño (24º) y Xián Rodríguez (40º).