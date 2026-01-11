El Espanyol cierra una brillante primera vuelta con un empate agridulce en Valencia

Se quedó muy cerca el Espanyol de igualar su mejor primera vuelta del siglo, la protagonizada por el equipo de Ernesto Valverde en la temporada 2007-08. Para ello necesitaba ganar en el Ciutat de València al Levante, pero tuvo que conformarse con un empate agridulce (1-1) que deja a los blanquiazules con 34 puntos en 19 jornadas, el mismo registro que firmó el bloque de Pochettino en la campaña 2010-11.

Es impresionante la mutación de un Espanyol, que el año pasado llegó al ecuador de la Liga con solo 16 puntos y en puestos de descenso. Ahora es quinto, mira a la cara a todos sus rivales y es temido en cualquier enfrentamiento. Este domingo aspiraba, incluso, a lograr su cuarta victoria consecutiva fuera de casa, algo que jamás ha conseguido en sus 125 años de historia. No estuvo lejos. Si algún equipo mereció ganar fue el Espanyol, aunque las tablas tampoco deben considerarse injustas.

Roberto, suplente

Optó Manolo en la puesta en escena por Kike García como referencia ofensiva en lugar de Roberto, tan activo como desafortunado en el derbi. No fue el único cambio, el otro llegó por obligación por la baja del sancionado Pol Lozano. Jofre fue el elegido para ocupar su puesto con un planteamiento atrevido ante un rival que venía ilusionado por su triunfo en la jornada anterior en el Pizjuán coincidiendo con el cambio de técnico.

Dolan y Toljan pelean por un balón en el choque de este domingo. / Manuel Bruque / EFE

La idea de los locales era prolongar ese estado de euforia y su irrupción en el partido fue convincente. Tuvo más atrevimiento el Levante con un Tunde volcánico que apretó a Dmitrovic desde el comienzo. Un disparo de Expósito sacó del letargo a los pericos al cuarto de hora de partido, pero los mejores minutos no llegaron hasta el tramo final del primer tiempo, cuando Dolan y Jofre intercambiaron sus bandas.

Zurdazo letal

Se sintió más cómodo el cuadro catalán y Romero envió fuera un remate en posición franca para marcar (m. 42). Fue el preludio de lo que vendría tras el descanso. Si la primera mitad resultó gris y tediosa, la segunda resultó eléctrica y apasionante. Golpeó primero el Espanyol con otro golazo de Romero, el fenomenal lateral izquierdo que desgraciadamente volverá al Villarreal el próximo verano. Deben disfrutar de él los pericos hasta junio. En València marcó su cuarto tanto en la Liga con un zurdazo letal imposible para Ryan.

Sin apenas tiempo para disfrutar de la ventaja, el Levante encontró las tablas con un balón al área a Losada, que definió de maravilla ante la escasa oposición de Calero. El delantero cedido por el Betis se ha convertido en un filón para el cuadro de Luis Castro, que tardó solo 59 segundos en equilibrar de nuevo el choque.

La desgracia de Puado

Lejos de conformarse con un punto, ambos equipos siguieron buscando la victoria. Losada perdonó la vida a los pericos con un mal cabezazo con todo a favor para marcar (m .60) mientras Roberto suplió a Kike García con ganas de resarcirse de sus errores contra el Barça. También entraron Terrats y Puado, que no duró ni cuatro minutos sobre el césped al torcerse la rodilla derecha, la misma que le apartó tres meses de los terrenos de juego.

El Espanyol siguió peleando en busca del triunfo, pero no hubo más novedades. Después de la derrota ante el Barça en el derbi y el empate de este domingo, los pericos tendrán una oportunidad ideal para reencontrarse con la victoria el próximo viernes en Cornellà ante el Girona. Sería la mejor forma de iniciar una segunda vuelta que puede concluir con el regreso de los pericos a Europa.