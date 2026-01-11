fútbol | Primera Federación
Derrotas del Ourense CF y del Arenteiro
Cayeron ante la Ponferradina y el Lugo
REDACCIÓN
Vigo
Mal día para los clubes ourensanos de Primera Federación que cayeron en sus compromisos: el Arenteiro lo hizo en su campo ante el Lugo (0-2) y el Ourense CF en su visita al campo de la Ponferradina (2-0).
El Ourense CF que se enfrentaba a la posibilidad de dar un estirón y alejarse de los puestos de descenso cayó en su visita al Toralín por los goles de Borja y Keita en el segundo tiempo. Con este resultado se quedan a dos puntos del descenso.
Por su parte, el Arenteiro que había levantado el vuelo en las últimas semanas cayó en O Espiñedo por 0-2 ante el Lugo por los goles de Balboa y Pastrana. El equipo de Carballiño se mantiene en puestos de descenso tras este resultado.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía