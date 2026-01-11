Derrotas del Ourense CF y del Arenteiro

Mal día para los clubes ourensanos de Primera Federación que cayeron en sus compromisos: el Arenteiro lo hizo en su campo ante el Lugo (0-2) y el Ourense CF en su visita al campo de la Ponferradina (2-0).

El Ourense CF que se enfrentaba a la posibilidad de dar un estirón y alejarse de los puestos de descenso cayó en su visita al Toralín por los goles de Borja y Keita en el segundo tiempo. Con este resultado se quedan a dos puntos del descenso.

Por su parte, el Arenteiro que había levantado el vuelo en las últimas semanas cayó en O Espiñedo por 0-2 ante el Lugo por los goles de Balboa y Pastrana. El equipo de Carballiño se mantiene en puestos de descenso tras este resultado.