El Celta se afianza en la segunda plaza

67 UNICAJA MIJAS: Puiggros (7), Zimmerman (7), Roters (11), Eke (8), García (5) -cinco inicial- Segura (1), Capellán (17), Moreno (5), Guillén (0), Sylla (0), Galerón (3) y Orois (3). 73 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (2), Cabrera (12), Boquete (7), Kelliher (20), Menéndez (9) -cinco inicial- Vizmanos (6), Vennema (9), Bermejo (3), Gea (5) y_Salinas (0). PARCIALES: 12-10, 17-22, 18-22 y 20-19

El Celta Femxa Zorka puso un broche de oro a la primera vuelta del campeonato. Las viguesas cierran los primeros quince partidos del campeonato con un balance de catorce victorias, trece de ellas de forma consecutiva, y una derrota.

El partido de ayer era un buen examen para el equipo entrenado por Cristina Cantero. Unicaja llegaba con una derrota más que las celestes, por lo que no se podían permitir una derrota, y eso se pudo comprobar desde el salto inicial.

Las malagueñas salieron muy fuertes en defensa, al límite. Al Celta le costó entender la leyenda «dejar jugar» de los colegiados del encuentro, y es que acostumbradas a que te piten todo en la mayoría de los partidos, cuando llegan a uno que los árbitros dejan jugar, te cuesta cambiar el chip y saber hasta donde puede llegar. Eso fue lo que le pasó al equipo vigués que, además de estar muy flojo en defensa, tampoco era capaz abrir la defensa malagueña. El resultado fue que tras los seis primeros minutos de juego, el marcador arrojaba un parcial de 12-2.

Fue el momento en el que Cristina Cantero solicitó su primer tiempo muerto. La entrenadora viguesa le hizo ver a sus jugadoras que había que dar un paso al frente y, sobre todo defender más y mejor. Y lo hicieron, consiguiendo en los tres minutos finales de partido un parcial de 0-8 que metió a las viguesas en el partido, que comenzaba de nuevo.

Unicaja centró sus esfuerzos defensivos en frenar a Kelliher. Se despreocuparon de Cabrera, que debajo de los aros hacía mucho daño, no solo atrapando rebotes, sino aprovechando su envergadura para colocar al Celta Femxa Zorka por delante en el marcador. Las diferencias no eran excesivamente amplias, pero lo importante era controlar el partido, y eso lo hacía bien el equipo celeste.

Al final de los primeros veinte minutos de juego, el Celta Femxa Zorka había sido capaz, una vez más, de sobreponerse a un mal inicio de partido, y había llegando al descanso con ventaja en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el Celta Femxa Zorka mantenía la intensidad en defensa, obligando al conjunto malagueño a jugarse desde la línea de triples, pero con tiros en malas posiciones. En ataque, las viguesas le daban un respiro a Cabrera, apareciendo una Kelliher que fue imparable. Al descanso, la americana había anotado cuatro puntos. En el tercero anotó diez, y en el último seis, para finalizar el partido con veinte puntos y diez rebotes. Como siempre, la MVP del partido.

El Celta vivía sus mejores minutos llegando a los trece puntos de ventaja a dos minutos para la conclusión del tercer cuarto. Daba la impresión de que las viguesas tenían el partido controlado, pero el susto llegó en los diez minutos finales del partido.

Esta vez, la alarma no llegó por un bajón en el juego, sino porque las malagueñas encontraban en las triples el remedio a sus males. En los cinco primeros minutos del último cuarto, anotaron cuatro triples, tres de ellas de forma consecutiva, con lo que se pasó de un 47-56 al comienzo del periodo, a un 56-59.

El Celta seguía metiendo balones dentro de la zona para que Kelliher resolviera la situación, y un triples de Carlota a minuto y medio del final llevó la tranquilidad al equipo vigués. La tensión se mantuvo hasta el final del partido, ya que no nos olvidemos que era el final de la primera vuelta, y el basketaverage puede ser importante al final del campeonato.