El Valinox Novás, a seguir su marcha triunfal en Canarias

Primer partido del año y de la segunda vuelta en el grupo A de Primera Nacional Masculina. El líder, Valinox Novás, quiere mantener la línea de juego de la primera vuelta y la primera prueba la tendrá frente al Tacoronte. Por su parte, Granitos Ibéricos Carballal y BM Porriño jugarán en casa, mientras que Reconquista y Saeplast Cañiza viajan.

El Valinox Novás, líder destacado con pleno de victorias, arranca el 26 en una visita a las islas para enfrentarse a un Tacoronte de la zona baja de la tabla, pero que rinde mucho mejor como locatario, donde ha conseguido tres victorias. El Novás comenzó a entrenar el día 3 de enero y viaja a Tenerife sin bajas ni relajación. El objetivo es mantener el mismo nivel no sólo de juego, sino también de compromiso de la primera vuelta, porque en los pocos partidos en los que el juego no era el que querían, lo compensaron con sacrificio, esfuerzo y fe en sus posibilidades. Así, Guillermo Artime, que contará con toda la plantilla, aseguró que “vamos a Tenerife con la idea de empezar bien la segunda vuelta, y de recuperar las buenas sensaciones que tuvimos durante toda la primera vuelta”.

El Granitos Ibéricos Carballal, quinto clasificado, arranca la segunda vuelta en casa, donde esta temporada es un equipo casi inexpugnable, enfrentándose al Automanía Luceros. El conjunto vigués ha tenido muy poco tiempo para preparar el partido, ya que la condensación en el pabellón de Carballal le ha impedido entrenar con normalidad. Para este choque tienen la duda de Dani López, con un esguince, y tratarán de imponer su estilo de juego, con una defensa fuerte que les permita correr cuando recuperan. Mientras, el Luceros, un equipo muy joven, querrá marcar un ritmo de juego muy alto, tal y como pasó en el primer partido de la temporada en Cangas, donde el Luceros ganó por la mínima (30-29).

Por su parte, el BM Porriño arranca el año recibiendo en el Municipal de Porriño al Lirón Teucro, que llega con nuevo entrenador al frente (Sergio Carballeira) y, a priori, algunos cambios en el juego. El conjunto local pretende comenzar el 26 con una victoria, que le permita romper la racha negativa de resultados (3 derrotas consecutivas), que le ha llevado a los puestos de descenso. El entrenador local Dani Benaches sigue con la baja de Xacob y está pendiente de la evolución de Xosé Canedo, que arrastra un proceso gripal desde hace varios días.

El Reconquista de Vigo arranca la segunda vuelta viajando a Canarias para enfrentarse al Ingenio, tercer clasificado del grupo y al que los vigueses vencieron en As Travesas en el primer partido de la temporada 25/26. Sin duda es un rival muy complicado, que se ha reforzado, y más cuando el equipo vigués viaja sin pivotes, tras la baja de Nano. Además, el Ingenio destaca por su defensa 6:0 con jugadores grandes y fuertes. Así, para poder competir el partido, tal y como explicó su técnico Víctor Garrido, el equipo vigués tendrá que estar a un gran nivel defensivo, con aportación de la portería, y corriendo las contras para conseguir goles rápidos.

Complicada salida para el Saeplast Cañiza, que visita al Disiclín Lalín, con la necesidad de sumar para abandonar el puesto de farolillo rojo.

Tras el parón por las fiestas, el Cañiza de Valeria Flores necesita reencontrarse con el nivel de los últimos partidos ligueros en los que consiguieron sumar puntos y hacer un buen balonmano. Eso sí, aún no han podido recuperar a Alejandro Pintos y Marcos, que siguen de baja, y a los que se sumará probablemente Cristian Canosa, que llega entre algodones. Enfrente, el Lalín, equipo que esta temporada también sufrió una importante remodelación, pero que transita por la zona media alta de la tabla, sin sufrir. Valeria destacó del rival que “tiene un buen equipo, con mezcla de juventud y experiencia, que siempre viene bien, con un lado derecho de su ataque bastante potente”.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL - AUTOMANIA LUCEROS (hoy, 20:00 horas, Pavillón Municipal Carballal)

BM. PORRIÑO - LIRÓN TEUCRO 80 ANIVERSARIO (hoy, 20:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

"SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE - VALINOX NOVÁS (hoy, 19:00 horas, Pabellón Cubierto Villa Isabel)

BALONMANO INGENIO - BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO (hoy, 19:00, hora canaria, Pabellón Municipal Pedro Padilla)

DISICLÍN BALONMÁN LALÍN - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 19:00 horas, Lalín Arena)