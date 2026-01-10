Prueba de fuego para el Celta Femxa Zorka ante el Unicaja Mijas

Se acaba la primera vuelta de la LF Challenge con una prueba de fuego para el Celta Femxa Zorka. El equipo vigués visita a un Unicaja Mijas que está a una victoria de las viguesas, y que sabe que la victoria es imprescindible.

El Celta acumula doce victorias consecutivas y sabe lo que se juega en las próximas tres semanas. Y es que tras el partido de esta tarde en Málaga, la semana que viene volverá a jugar fuera de casa iniciando la segunda vuelta en Sevilla. El siguiente en Navia, el sábado 24, será ante el Azulmarino Mallorca, líder indiscutible del campeonato con catorce victorias consecutivas.

El equipo vigués llega a este último partido de la primera vuelta dos caras nuevas en la plantilla Iris Vennema y Marina Gea. Dos buenos refuerzos que, sin lugar a dudas, le van a permitir dar un salto de calidad. Las dos jugadoras debutarán esta tarde ante el Unicaja, al tener toda la documentación en regla.

La entrenadora viguesa reconocía, antes de partir hacia Málaga, de la dificultad del partido. «Partido complicado», apuntó la entrenadora viguesa. «Unicaja lleva una muy buena dinámica, como nosotros, la verdad. Igual que no se nos ha perdido en casa y es una salida difícil, si soy realista. Pero es verdad que nosotras estamos preparadas para competir en cualquier campo. Otra cosa es que luego nos salgan las cosas bien, mal o regular. Ellas son un equipo bastante sólido, con jugadoras con mucha experiencia como Celia, Roters, Galerón o Puiggros. Son jugadoras con calidad, que son capaces de uno contra uno, de tener muy buena mano de tres y en general el equipo encuentra bastante la línea de tres».

Sobre el partido apuntó que «pienso que la clave va a estar en el rebote. Se lo he dicho al equipo y creo que es un equipo que ataca muy bien el rebote ofensivo, que tiene segundas oportunidades y nosotros a veces ahí tenemos debilidad. Creo que es algo a corregir y que tenemos que conseguir, si de verdad queremos sacar el partido. Espero un partido igualado, en donde haya alternativas, en donde los detalles del juego, la efectividad decante un poco el partido. Vamos a ver si estamos preparadas mentalmente, si somos capaces de leer muy bien las situaciones del juego que nos van a plantear ellas y poder jugar a nuestro ritmo a lo que nos gusta. Pero bueno, creo que estamos preparadas y a por ellas, no hay más».