El Mecalia Guardés inicia la parte más intensa de su calendario

El Mecalia Atlético Guardés busca inaugurar 2026 con buen pie. Las de Ana Seabra reciben en A Sangriña al Zonzamas Plus Car Lanzarote para disputar la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga y dar con ella el pistoletazo de salida a un intenso período que condensará ocho partidos de tres competiciones diferentes a lo largo del mes. En la convocatoria se mantiene por el momento la baja de Nerea Gil, mientras que se unen las juveniles María Español y Melina Rodríguez como refuerzo.

El pasado 20 de diciembre, el equipo miñoto despidió el año ante los suyos con un intenso partido en el que debió vaciarse para imponerse finalmente al Balonmano Morvedre (20-16). La convocatoria, por su parte, imita a la de aquel último encuentro de 2025. La central Nerea Gil continúa de baja, aunque ultimando los preparativos físicos para su regreso. Y, del mismo modo, la técnica Seabra ha vuelto a convocar a las juveniles María Español y Melina Rodríguez como refuerzo, quienes ofrecieron en la pista y la portería, respectivamente, notables actuaciones en los minutos finales del partido ante el Morvedre. Las jóvenes guardesas tendrán su ocasión de brillar de nuevo este sábado en casa.

En cuanto al rival, el Zonzamas llega a O Inferno en duodécima posición de la tabla, con un balance de dos victorias y once derrotas en la primera vuelta. Las canarias no acaban de encontrar su lugar en su retorno a la élite, si bien cuentan con una fuerte plantilla que logra generar mucho peligro, como demuestran su victoria de cuarta jornada ante el Granollers (33-27) o lo ajustado de sus resultados con el Bera Bera (22-25) y el Aula (27-29), entre otros.

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, indica que “sabemos que nos espera un mes largo y con una alta densidad competitiva”, pero que “el equipo está motivado y preparado para dar lo mejor de sí mismo en las próximas jornadas, tanto en la Liga como en la competición europea y la Copa”. El Zonzamas, explica, es un punto de partida complejo para este ciclo, pues es un consistente “con calidad en su plantilla y que ha ido evolucionando de forma consistente, adquiriendo más confianza y dinámicas colectivas”, y que a estas alturas “naturalmente, aspira a sumar puntos”.

HORA: 19:00 (hoy).

PISTA: A Sangriña.