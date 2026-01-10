| Premier League
Guardiola vuelve a romper la hucha
El Manchester City paga 75 millones por Semenyo, delantero procedente del Bournemouth
agencias
El Manchester City completó ayer el fichaje del delantero de 26 años Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, por unos 65 millones de libras (75 millones de euros).
Semenyo, que ha firmado un contrato de cinco años y medio, se convierte en el primer fichaje del City en este mercado invernal con el que tratan de revertir la situación actual, tras ver frenadas sus aspiraciones de conquistar la Premier League, distanciado a seis puntos del Arsenal tras cosechar tres empates seguidos contra Sunderland, Chelsea y Brighton & Hove Albion.
La situación de Semenyo en el Bournemouth era curiosa porque el delantero tenía una cláusula cercana a los 60 millones de libras que era válida hasta este viernes, con el objetivo de dar tiempo suficiente al conjunto de Andoni Iraola para buscar un refuerzo con el que sustituir a su mejor jugador.
El delantero, nacido en Londres y con pasaporte ghanés, ha marcado diez goles en veinte partidos de Premier League esta temporada, incluido el último para darle la victoria a los ‘Cherries’ este miércoles contra el Tottenham Hotspur. Además de ser su último partido con el Bournemouth, también era su vigésimo sexto cumpleaños.
Semenyo se va del sur de Inglaterra tras cuatro temporadas en las que ha disputado 110 partidos y marcado 32 goles. El fichaje del delantero seguramente no sea el último en este mercado invernal de este City, que está en busca de un central con el que cubrir las lesiones de Stones, Dias y Gvardiol.
El primer movimiento para reforzar la defensa de Pep Guardiola fue cortar la cesión del central Max Alleyne, que estaba a préstamo en el Watford y que fue titular este miércoles en el empate a uno contra el Brighton.
La marcha de Semenyo obligará al Bournemouth a recurrir al mercado. Iraola acabó con una racha de once partidos sin ganar al vencer al Tottenham.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos