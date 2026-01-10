Estados Unidos niega el visado a 14 miembros de la selección etíope

La burocracia frena a una de las grandes potencias del atletismo mundial. Etiopía llegará mermada al Mundial de cross de Tallahassee (Florida) después de que la Embajada de Estados Unidos en el país africano haya denegado hasta 14 visados a varios miembros de su selección. La decisión impedirá, entre otras consecuencias, que sus equipos sub-20 puedan aspirar al título por conjuntos, al haberse quedado con un solo representante masculino y tres femeninas, entre ellas la vigente campeona, Marta Alemayo.

La medida también afectó a cuatro integrantes del equipo absoluto, que sí fueron sustituidos esta última semana por la Federación Etíope por otros atletas que ya disponían de permiso de entrada en territorio estadounidense. Berihu Aregawi, actual subcampeón del mundo, figura en la lista oficial de inscritos, junto a otros favoritos como Biniam Mehary o Asayech Ayichew, esta última en categoría femenina. El Mundial arranca hoy en Florida.