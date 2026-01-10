El Coruxo, al asalto de Abegondo

Arranca la segunda vuelta del campeonato con un plato fuerte, un derbi entre el Fabril y el Coruxo. El calendario asimétrico de la competición, hace que el orden de los partidos de esta segunda vuelta no sea el mismo que en la primera, de ahí que iniciemos la fase decisiva de la competición con el derbi.

Los coruñeses son líderes del grupo, aunque sin margen de maniobra. Por su parte, los vigueses están a seis puntos de los herculinos, y acumulan ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

La realidad es que si el Coruxo se hace con los tres puntos en juego, reducirá su ventaja con el líder de forma considerable. Aunque lo importante es la victoria, estamos en una fase en donde los resultados entre los equipos puede jugar un papel fundamental.

En el partido de la primera vuelta, el Fabril se llevó la victoria de O Vao por 0-2, una diferencia importante en la que también hay que pensar. De lo que no cabe duda es que el Coruxo de aquel catorce de septiembre no es el mismo que esta tarde jugará en Abegondo. El equipo entrenado por Javi Pereira ha dado un paso al frente, y el de esta tarde es la mejor ocasión para demostrar que el equipo es totalmente diferente al de aquella ocasión.

El equipo entrenado por Javi Pereira sigue con la enfermería con demasiados efectivos, ya que Breo Sío, Rares y Sergio Bernárdez siguen de baja. A ellos hay que sumarle a David Añón, que cumplirá el último partido de sanción.

Por su parte, elFabril es baja por lesión para encuentro Damián Canedo. Manu Pablo recupera a Vila, sancionado pasado fin de semana.

El Coruxo no estará solo en Arsenio Iglesias de Abegondo, ya que han sido varios los aficionados vigueses que han comunicado su intención de acudir A Coruña para apoyar al equipo en este importante partido. El partido se ofrecerá en directo a través d canal de su canal de youtube.

HORA: 16 horas.

CAMPO: Arsenio Iglesias.