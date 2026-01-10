El Porriño desafía al líder de la Liga

Regreso a lo grande para el Conservas Orbe Zendal. El cuadro porriñés retoma la competición esta tarde recibiendo en su pabellón al líder de la competición, el Super Amara Bera Bera, la mejor manera de medir la mejoría que el equipo de Isma Martínez ha experimentado en las últimas semanas y que lo ha instalado a tiro de piedra del tercer clasificado.

Es un compromiso de enorme calibre para el Porriño que, como las vascas, también se enfrentan a este complicado tramo de calendario en el que no existe continuidad. La Liga se detuvo un mes (entre noviembre y el comienzo de diciembre) por la disputa del Mundial femenino. Luego se jugaron dos jornadas y la Liga volvió a detenerse tres semanas por el parón navideño. Difícil cogerle el aire a la competición en este momento au nque a cambio ayuda a los equipos a recuperar efectivos, a cargar las piernas de energía para competir en la segunda vuelta de un campeonato que promete emoción hasta el último segundo.

El equipo de Isma Martínez llega a la cita después de sumar cuatro victorias de forma consecutiva. Después de perder el derbi ante el Mecalia Guardés han encadenado una buena serie de resultados y sobre todo han ido subiendo el nivel de juego.

El problema es que enfrente estará el Bera Bera que aún no ha perdido esta temporada (ha cedido en Liga solo dos empates). De hecho, acumula en la Liga 27 partidos sin perder si contabilizamos los partidos de la pasada temporada y lo de ésta. Es el mejor equipo de la Liga, pero que suele encontrar en Porriño su «kryptonita» en los últimos años como lo demuestra que en los últimos cuatro años solo haya sido capaz de ganar una vez en el municipal porriñés.

El propio técnico vasco, Imanol Álvarez, se preocupó ayer de recordarlo: «Nunca he ganado allí». Sabe el Bera Bera que nunca es fácil jugar en Porriño y más viniendo de una situación de parón como éste. Isma Martínez tiene a su equipo al completo para el regreso a lo grande de la Liga.