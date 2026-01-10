Balonmano | D.Honor Oro Femenina
El Carballal, en su mejor momento, visita al líder
M.a.
El AD Carballal regresa a la competición con un partido tremendamente complicado. Viaja a Ciudad Real para enfrentarse al Soliss BM Pozuelo de Calabrava, el líder de la categoría, pero lo hace con confianza y con ganas, reforzado por lo sucedido justo antes del parón navideño cuando sorprendieron a domicilio al Ikasa, un equipo de la zona alta. Así, el objetivo es repetir sensaciones, competir y dar la sorpresa. El equipo vigués ha entrenado duro durante las Navidades y confían en que este trabajo se vea reflejado en la cancha. Siguen con las bajas de larga duración (Andrea Amarilla y Uxía) y la clave estará en “ser capaces de defender y parar las individualidades del Pozuelo de Calatrava, que son de gran nivel”, aseguró la entrenadora viguesa Ana Alonso.
HORA: 20:00 (hoy).
PISTA: Las Espartanas.
