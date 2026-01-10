Cañiza y Meaño abren el año con un interesante derbi

Derbi en División de Honor Plata Femenina para comenzar el año 2026. El Helvetia Saeplast Cañiza recibe esta tarde al Inelsa Solar Asmubal Meaño, dos equipos que cerraron el 2025 en un gran momento de forma. Además, Rubensa Indupor BM Porriño y SAR Rodavigo jugarán en casa en este primer compromiso del año.

El Polvorín será la sede del partido de la jornada, con un enfrentamiento entre dos de los equipos más en forma del grupo antes de las vacaciones navideñas. La clave estará en ver cómo vuelven a la competición después de tres semanas de ausencia. En el caso del Cañiza, la semana no ha sido la mejor, con Reyes por medio y procesos gripales en curso, por lo que no han podido entrenar todas juntas ni un día. De entrada, es segura la ausencia de Nazaret en portería e Isma Lago tendrá un par de dudas por la gripe. Sobre el rival, Isma recordó que es el vigente campeón de Liga y, a pesar de los cambios sufridos en la plantilla, el equipo ha ido creciendo a medida que avanzaba la temporada y destacó “su lanzamiento exterior con Laura Miniño o Sofía Arangio y de la central Raquel Sineiro”. El objetivo del Cañiza, que ya ha hecho la mejor primera vuelta de su historia en Plata, es sumar la tercera victoria consecutiva para seguir luchando por el liderato.

El visitante, el Inelsa Solar Asmubal Meaño, se despidió antes del parón con cinco victorias consecutivas y llega al Polvorín con ganas de seguir sumando. Tampoco ha sido una buena semana de entrenamientos para el Meaño, ya que el técnico Juan Costas no ha podido trabajar con todas sus jugadoras. Costas cree que es la cancha más complicada que les podía tocar y destacó la necesidad de conseguir las buenas sensaciones de las últimas jornadas ligueras. Del Cañiza destaca su portería y el ímpetu con el que defiende.

La SAR Rodavigo, a pesar de las bajas, tratará de continuar en la línea del final del año, en el que sumaron cuatro victorias consecutivas. Para este choque, tendrá varias ausencias: Natalia por fin comenzó a entrenar con normalidad, pero le falta preparación, mientras que Goretti y Adriana siguen con su recuperación y Sara fue operada hace unos días de ligamento cruzado.

Visita la Bombonera el BM Gijón, que recupera para este partido a su jugadora más destacada de la pasada temporada, Saray Trabanco, recién llegada tras hacer su Erasmus. El Gijón ha perdido a jugadoras con respecto al pasado año, pero es un equipo solido que lleva trabajando y jugando mucho tiempo de la misma manera.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño continúa con sus problemas por las bajas, que se concentran en el puesto de pivote. Para el partido de esta tarde frente al potente Getasur, Abel Estévez espera poder contar con Aroa e Iria Augusto, que están en dinámica del primer equipo. El rival no parece el más idóneo para comenzar la remontada, pero al menos el Porriño comienza el año en casa y contará con el apoyo de su público. El equipo gallego, asolado por las lesiones, lleva siete derrotas consecutivas que lo han situado muy cerca de la zona de descenso.

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA - INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO (hoy, 20:00 horas, Pavillón Municipal de A Cañiza)

SAR RODAVIGO - BALONMANO GIJON (hoy, 19:00 horas, La Bombonera)

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO - CLUB BALONMANO GETASUR (mañana, 13:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño).