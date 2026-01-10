El Bembrive se mide a su bestia negra

Nada como empezar el nuevo año contra la bestia negra, el CD Segosala, aunque por vez primera en tres campañas el choque de la primera vuelta se disputa en Vigo este sábado (18:15 horas, polideportivo de Candeán).

El conjunto que entrena Gael Madarnas cierra en esta decimoquintta jornada la primera vuelta en el grupo 1 de 2ª División femenina de fútbol sala. Y el objetivo inmediato no es otro que ganar para alcanzar el séptimo triunfo consecutivo en el campeonato. Además, la victoria aseguraría otro paso importante en el acercamiento a la segunda plaza, pues ahora son seis los puntos que separan a las segovianas (37), segundas, de las gallegas, cuartas (31).

“Llevamos trabajando este partido durante todas estas semanas de Navidad y tenemos confianza en que vamos a romper la mala racha contra ellas”, apunta María González, primera capitana del Bembrive FS. El quinteto vigués, sin duda, tiene ganas locas de tumbar, por fin, a su rival porque ningún otro rival habitual de las viguesas le ha infligido tantas derrotas al Bembrive como el castellano.