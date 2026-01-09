El Mecalia afronta un mes trascendental

El Mecalia Guardés se prepara para inaugurar 2026 por todo lo alto. Las de Ana Seabraencaran la segunda mitad de la actual temporada con la agenda completa, afrontando un calendario que encaja ocho partidos en cuatro semanas y entre los que se encuentran citas tan importantes como los octavos de final de la EHF European Cup, un partido liguero en casa del Super Amara Bera Bera y la eliminatoria de segunda fase de la XLVII Copa de la Reina.

El primer peldaño del camino se celebrará mañana en A Sangriña, a las 19:00, cuando el Zonzamas Lanzarote visitará al equipo miñoto. Las anfitrionas esperan inaugurar con buenas sensaciones una segunda vuelta que las coloque en buen lugar de cara al play-off por el título.

La siguiente semana será cuando las cosas se pongan serias, pues el equipo entra de lleno en la preparación para la competición europea y los aplazamientos ligueros que esta provoca empiezan a condensar el calendario. Por lo pronto, los dos partidos de Liga posteriores serán entre semana: el miércoles 14, en el Palau del KH-7 BM Granollers a las 20:30 horas; y el miércoles 21, recibiendo al Grafometal La Rioja en A Sangriña en el mismo horario.

La EHF European Cup, por su parte, encajará su fase Last 16 o de octavos de final en los fines de semana intercalados. El sábado 17 a las 19:00 horas, el Guardés recibirá al Handball Erice italiano en O Inferno para disputar la ida; mientras que el encuentro definitivo se celebrará una semana después, el sábado 24 a las 18.00 horas en Casa Santa, Sicilia.

A la semana siguiente, el Mecalia visitará al Bera Bera, su principal rival por el liderato, en un partido de décimo séptima jornada con fecha todavía por confirmar, pero previsto para el sábado 31 o domingo 1 de febrero. Las de San Sebastián cerraron el 2025 como campeonas de invierno, superando al equipo de A Guarda por tan solo una victoria.

A por la fase final de la Copa

Al club miñoto le esperará todavía una semana más igualmente crucial. Las de Ana Seabra intentarán viajar del País Vasco directamente a Sagunto, donde el miércoles 4 de febrero (20:00) se medirán al Morvedre en la eliminatoria a partido único de segunda fase de la Copa de la Reina, por un puesto en la codiciada fase final de la competición que se celebrará en Donosti en mayo.

La cita copera será la primera de una semana que se cerrará el sábado 7 en casa (19:00), donde el equipo gallego recibirá al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Un último partido para cerrar este frenético período que será, en definitiva, decisivo para determinar el resultado de una segunda mitad de la temporada que promete grandes cosas.