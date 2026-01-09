El aperitivo de un año de consolidación

El hockey sobre patines vigués espera dar un nuevo paso en su proceso de resurrección en 2026. El Traviesas iniciará el año con una doble cita mañana sábado en el pabellón de Bouzas. Sus escuadras masculina y femenina encadenan sus partidos con el objetivo de consolidarse en zonas de la clasificación hasta hace poco vedadas.

Este tiempo nuevo difícilmente igualará la gloria del pasado, pero aspira a la sostenibilidad que lo asiente. Aquel añorado Trofeo Ciudad de Vigo, un auténtico mundial de clubes con marchamo de la Federación Internacional, desapareció en 2008 y resulta irrepetible en el contexto actual. Pero el Cíes que dirige Tomba inauguró en agosto un Torneo Internacional de Vigo de carácter solidario que reunió en su estreno a Liceo, Barcelos y Carvalho. Tomba planea ampliarlo a cuadrangular el próximo verano.

Isma Gómez. / Zona Hockey

Cíes y Traviesas alimentan una cantera que necesitaba referentes séniors. Y aunque queda igualmente lejos aquella época con Vigo Stick en OK Liga masculina y femenina, los proyectos actuales eluden las penurias económicas que derivaron en amargura.

El Traviesas inició el camino reuniendo en 2023 el dinero necesario para ocupar una plaza en OK Bronce masculino. El regreso a categoría nacional ha resultado difícil. La escuadra, colista en 2024 y undécima en 2025, ha sobrevivido gracias a renuncias ajenas y ampliaciones. Esta campaña es diferente. El Traviesas es sexto a una jornada de cerrar la primera vuelta; la que dirime mañana (20:00) en la cancha boucense ante el Oleiros, que lo precede a un punto.

«Queremos mantenernos cerca de los puestos de ascenso», establece la entrenadora, Marina Pérez, que apunta del Oleiros: «Es un rival que depende mucho de Martín Payero, una ‘vieja gloria’ muy bueno técnicamente y con mucho gol pero con poco trabajo defensivo, y sufre la importante baja de Eudald Cañete». En las filas locales faltará Pablo Ureña. «Queremos hacer valer nuestro factor pista aprovechando el aliento de la afición», anhela Marina.

Una afición que tendrá doble sesión en Bouzas porque este mismo sábado, a las 16:00, el equipo femenino recibe al Alcalá. Esa combinación de veteranas del Vigo Stick y adolescentes prometedoras crearon el sénior femenino en 2023 y el pasado verano, aunque el ascenso se les había escapado en la fase, aceptaron la oferta federativa para disputar una OK Plata en la que son décimas y disfrutan de una situación relativamente tranquila. Su rival madrileño es segundo. «Un partido complicado», admite el entrenador, Martín García Puime. «Pero ya ganamos en su casa al Tres Cantos, que también era candidato a subir a máxima categoría. Con el parón cualquier cosa puede pasar». Y como Marina, apunta: «Buscaremos hacer valer el factor pista».