Xabi Alonso, un superviviente en la búsqueda de un oro saudí que cambie su destino

Es posible que la dialéctica canse, que incluso aburra por su reiteración en las últimas semanas. Pero la frase, por repetida, no dejar de ser cierta: Xabi Alonso se juega su futuro en el siguiente partido del Real Madrid. Y más aún esta vez, en la que el siguiente partido es nada menos que un derbi madrileño contra el Atlético, nada menos que la antesala de una final.

Que esta Supercopa sea catalogada de torneo menor, "el cuarto en importancia de la temporada", dijo ayer Xabi, no es coartada suficiente ante una hipotética derrota. Que se le pregunten a Ernesto Valverde, despedido del Barça tras perder en semifinales contra el Atlético en la primera edición saudí de este torneo, en 2020, pese a que era el líder de la Liga.

¿Significa eso que Xabi Alonso será despedido si vuelve a perder contra el Atlético? Eso quizá sea mucho decir, porque el cómo es tan importante como el qué en el análisis del palco blanco. Desde luego, su continuidad resultaría insostenible si se repitiera un descalabro como el de Liga en el Metropolitano, aquel manotazo que resquebrajó unos cimientos que el tolosarra todavía no ha sabido cómo reparar.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ofrece una rueda de prensa este miércoles en Yeda (Arabia Saudí), previa al enfrentamiento de mañana jueves de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. / Kai Forsterling / EFE

Las palabras de Xabi y Simeone

"Vamos a plantear un partido diferente, pero sin olvidar las cosas que fallaron entonces, que fueron muy claras y evidentes. Tenemos que evitar cometer los mismos errores y hacer un partido de mayor nivel que entonces", decía ayer el técnico blanco en Yeda, a escasos metros del escenario del encuentro. "A favor o en contra, cada partido es diferente a los anteriores. El del Metropolitano no está relacionado con el de mañana", despejó por su parte Simeone sobre ese partido.

Casi desde entonces, 27 de septiembre, Xabi Alonso se convirtió en un superviviente en el banquillo blanco. Para empezar, frente a sus propios jugadores, que ahora salen a defenderle, pues más vale malo conocido. "Estamos con el entrenador, no hay problemas entre nosotros. Nos apoyamos entre todos, entre los jugadores y técnicos", decía ayer Bellingham.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dirige una sesión de entrenamiento este miércoles en Yeda (Arabia Saudí), previa al enfrentamiento de mañana jueves de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. / Kai Forsterling / EFE

Ese cóctel de malos resultados y desavenencias con la plantilla despertó en el palco unas dudas que no han dejado de crecer desde entonces, pese al oasis que supuso la victoria liguera en el clásico del Bernabéu contra el Barça. Supero con éxito los exámenes del City (pese a la derrota), Alavés, Talavera, Sevilla y Betis, pero ahora aguarda un test de primer nivel, por la jerarquía del rival y por la cercanía a un título. Y otro, claro está, en tres días si consigue derrotar al Atlético.

Mbappé, baja por lesión

No dispondrá Xabi Alonso del lesionado Mbappé, pero la mayúscula ausencia del francés inquieta menos tras observar el rendimiento del trigoleador Gonzalo en el duelo del pasado domingo contra el Betis. Y tras comprobar, más bien reafirmar, que con el canterano en punta el Madrid es un equipo más redondo y solidario, gracias a la presión y el trabajo defensivo que aporta en comparación con la estrella gala.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ofrece una rueda de prensa este miércoles, en Yeda (Arabia Saudí), previo al enfrentamiento de mañana jueves de la Supercopa de España ante el Real Madrid. / Kai Forsterling / EFE

Enfrente tendrá esta noche un Atlético que navega por esta temporada por ritmo discontinuo, con Julián Álvarez en baja forma y con la ausencia hoy de Pablo Barrios, su futbolista más fiable esta temporada. "Julián ya ha demostrado con hechos el jugador que es", defendió Simeone a su estrella, mientras abrió la puerta del once a Gallagher o Cardoso para suplir la baja del canterano, sin descartar que Llorente actúe por dentro.

La gran baza a favor del Real Madrid esta noche quizá sea el factor campo. Ya son varios años de Supercopa en Arabia Saudí como para saber con certeza que aquí el color que impera entre los aficionados locales es el blanco. Para el derbi de esta noche, por cierto, se han vendido todas las entradas disponibles en el estadio Rey Abdullah.