El vigués Adrián Díaz, en la banda del Rey Abdullah

El fútbol vigués está representando en la Supercopa de España por Adrián Díaz. Hoy ejercerá como juez asistente número 2 de Mateo Busquets durante la semifinal entre Real Madrid y Atlético en el estadio Rey Abdullah, con Gonzalo García como asistente número 1. El olívico acudirá después a la final como quinto árbitro o en, otras palabras, de reserva ante cualquier contingencia.

La elección de Adrián Díaz, de 40 años recién cumplidos, como parte del personal arbitral en el primer título de la temporada demuestra el buen rendimiento que ha sostenido de manera regular desde su ascenso a Primera en verano de 2024, culminando así veinte años de carrera y específicamente desde 2006 en el cuerpo especializado de asistentes. El arbitraje vigués no tenía representante en la máxima categoría desde otro asistente, Joaquín Alonso, en 2002.Ningún árbitro principal olívico ha juzgado un partido de Primera desde un Rayo-Cádiz de octubre de 1992; el último de Antonio Taboada Soto, que enfermaría después, falleciendo en febrero de 1993.