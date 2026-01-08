Vennema, lista para jugar en Málaga con el Celta Femxa Zorka

Una vez solventados los problemas burocráticos que impidieron que Iris Vennema debutara el sábado pasado ante Unibasket, la jugadora holandesa del Celta Femxa Zorka ya tiene la licencia para jugar este sábado en Málaga ante Unicaja Mijas. Ayer el club realizaba la presentación oficial de la alero, de 21 años y 1.86 de altura. Como es habitual en este tipo de actos, la puesta de largo se ofició en las instalaciones de uno de los patrocinadores del club, en este caso CdC, con Carlos Calo a la cabeza.

Iris lleva una semana en la ciudad entrenando con el equipo. Siete días que califica como «magníficos. Mi primera impresión del equipo es que todas las chicas son superamables. Me han dado una gran bienvenida aunque he llegado a mitad de temporada y me siento muy bien acogida, como si llevara desde el inicio. Cristina me gusta mucho como entrenadora. Dice lo que piensa sin enfadarse y se explica muy bien. Ha sido divertido entrenar con ella estos días».

Sobre las jornadas de trabajo que acumula en Navia, la holandesa apunta que «los entrenamientos y todo lo demás ha ido genial hasta ahora. La defensa en el partido al que asistí –ante el Bosonit,con victoria por 77-61– fue muy buena. Estoy muy feliz de estar aquí. Fue una pena no poder jugar la semana pasada, pero ahora tengo una semana extra para trabajar con todo el equipo, conocerlas mejor y, con suerte, estar mejor en la cancha este próximo fin de semana. Va a ser un partido difícil, pero también divertido. Ellas van terceras y nosotras segundas», añade sobre la visita al Unicaja.

Iris Vennema. / Alba Villar

A la hora de definirse como jugadora, Vennema afirma: «Me gusta atacar el aro. Soy bastante rápida y alta, así que intento aprovechar eso. También puedo saltar bastante para conseguir rebotes y tirar». Y aporta su análisis liguero: «Espero que la temporada sea buena. Especialmente los equipos de arriba competimos muchos entre todos. Nosotras estamos en segundo lugar ahora mismo, así que tenemos que mantener el nivel y, con suerte, ganar también a Mallorca, ya que están invictas hasta ahora. Sería genial ser el primer equipo en ganarles. Creo que será una temporada divertida. Está claro que el objetivo es estar muy arriba. Vine aquí porque quiero volver a la Liga Endesa, así que espero que podamos conseguirlo».

Iris revela que antes de firmar con el Celta Femxa Zorka, charló con Deva Bermejo, que está en el equipo vigués en calidad de cedida procedente del Joventut. «Solo me dijo cosas buenas, cosas fantásticas, y todas son verdad», afirmó la jugadora.