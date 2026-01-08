Duro golpe para el Vigo 3x3

El equipo femenino del Vigo 3x3, único gallego que compite en la Liga FEB de invierno, afronta uno de los momentos más delicados desde la fundación del club. La capitana de la escuadra, María Lago, ha sufrido una grave lesión que la mantendrá convaleciente durante los próximos meses. Otras circunstancias complican la convocatoria de cara a la tercera jornada, que se volverá a disputar en Madrid este fin de semana. El presidente a la vez que director deportivo, Luis Ángel Guimeráns, Guime, está maniobrando para intentar paliar estos problemas.

El Vigo afronta su segunda campaña en una Liga Nacional que ha experimentado un fuerte empuje. La FEB se ha hecho cargo de la gestión y aunque en esta época del año las jugadoras conceden prioridad al baloncesto convencional, nombres de prestigio han ido uniéndose. Un reto más complicado para el modesto equipo olívico, que en el ejercicio de su estreno entusiasmó por el nivel de su juego colectivo, que compensó sus limitaciones físicas, y consagró con la quinta plaza su condición de revelación.

La primera convocatoria

La competición se estructura en seis jornadas; las cuatro iniciales, en la Caja Mágica. Allí, a mediados de diciembre, acudió el Vigo para disputar la segunda. Sólo María Lago y Carla Fernández se mantenían en el proyecto, que perdía a Tati Casal, con una lesión grave de rodilla; Sara Fernández, por incompatibilidad laboral; y Laura Martínez, en 5x5. La pívot Claudia Calvelo y Raquel Asensio, ex de Ensino y gran tiradora, completaron la alineación.

Fue una cita desafortunada para el Vigo. María Lago se lesionó nada más comenzar, por un mal gesto de la rodilla. Sin cambios, sus compañeras cayeron en los cuatro partidos: 13-15 con Titanes, 21-12 con Pozuelo, 6-21 con Las Rozas y 18-17 con Mérida.

La peor noticia, que ya se intuía entonces, se confirmó con el diagnóstico de Lago: rotura de menisco y ligamento cruzado. La capitana tendrá que estar alejada de las canchas durante varios meses. De hecho, difícilmente podrá participar en torneos veraniegos, considerando los plazos habituales en este tipo de lesiones.

Carla Fernández. / Oscar Ribas Torres

Por otra parte, Nena Trajchevska, que ya participó con el Vigo 3x3 en citas estivales como O Marisquiño y con cuya colaboración contaba inicialmente Guime, no podrá finalmente compaginar esta militancia con sus obligaciones en el cuerpo técnico del Arxil.

La tercera jornada de la Liga Nacional se disputa este fin de semana, nuevamente en La Caja Mágica. El Vigo ha quedado encuadrado en la fase de grupos con Basquet Sa (Ibiza), La Celeste (Valencia), Valencia Basket y NYX (Vitoria-Gasteiz). Guime ha tenido que moverse con rapidez para solucionar la ausencia de Lago, a lo que se une que Claudia Calvelo, por cuestiones de trabajo, no sabrá hasta el último instante si puede desplazarse a Madrid.

Nuria Cobián se incorpora

El dirigente ha fichado a Nuria Cobián Pérez, lo que garantiza al menos la participación del equipo. Raquel Asensio y Carla Fernández, que ejercerá ahora de capitana, compondrán ese núcleo mínimo de tres piezas que tal vez tenga que exprimirse nuevamente sin posibilidad de rotaciones y privadas además de la intimidación en la pintura de Claudia.

Guime confía en el espíritu competitivo de sus jugadoras, tantas veces probado, para que ofrezcan el mejor rendimiento posible mientras rastrea en los mentideros baloncestísticos posibles fichajes de cara a los siguientes compromisos. La ferrolana Arantxa Novo, que fue internacional en 3x3, se lo está pensando. Guime sondea también algún refuerzo interior.