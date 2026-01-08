Galicia logra una plata y un bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

Una medalla de plata, otra de bronce, dos cuartos puestos y todas las selecciones en Campeonato de España tras haber logrado dos ascensos desde la Copa y ningún descenso. Este es el excelente balance de la Federación Gallega de Balonmano en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) 2026, que se ha celebrado por tercer año consecutivo en Cataluña. La selección gallega juvenil masculina, ascendida de la Copa, se trajo para casa un subcampeonato al caer ante el equipo anfitrión, cuyapoderosa federación, siempre favorita, sumó en total 3 oros y dos platas.

Además, la selección cadete masculina logró la medalla de bronce al derrotar de forma muy contundente a Andalucía y los equipos infantiles se quedaron sin medalla en su lucha por el bronce.

Entrega de la medalla de plata. / RFEBM

Juvenil masculina CATALUÑA, 36 – 24, GALICIA 36: CATALUÑA: Guillem Martínez (1), Lucas Espeko (2), Alex Fernández (1), Pau Segura, Ian Viladiu (7), Marc Villarreal (1), Sergiu Turchin (1), Arnau Ndour (4), Adrián Sola (9), Aleix Domingo, Eric Anselmo (2), Iu Carballar (2), Yoel Vázquez (1), Alexander Jones (1), Guillem Purull (4), Albert Quesada. 24: GALICIA: Hugo Carreira, William Thompson (3), Martín Vázquez (1), Manuel Souto, Xoan Canedo (1), Roque Estévez (4), Lois Alonso (5), Luis Martínez (2), Xurxo Otero (3), Marcos Varela, Óscar González, Xoel Lago (5), Luis Rozas, Dimitrije Doder, Pablo Pazos, Mateo Martínez. ÁRBITROS: Cristian Da Silva y Tomás Luis García. Excluyeron dos minutos a Arnau Ndour y Adrián Sola y a los gallegos Willian Thompson, Luis Martínez y Marcos Varela. PARCIALES: 3-1, 6-3, 8-7, 10-9, 14-11, 17-13 (descanso), 20-14, 24-16, 27-18, 29-21, 32-23, 36-24 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la final del CESA en la categoría juvenil masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista azul).

Plata para la selección gallega juvenil masculina, que ha hecho un campeonato espectacular partiendo desde la Copa, logrando el ascenso, y eliminando a todos los equipos que se le cruzaron en su camino hasta la final. Sólo cayó frente a Cataluña, un equipo tremendo, formado en su mayor parte por jugadores del Barcelona y de la selección española, que demostraron sus galones en todos los partidos.

En la primera mitad Galicia estuvo viva, aunque no se sentía cómoda. En ataque era complicado superar a la defensa catalana y ello obligaba a arriesgar y a jugar sin portero para tener superioridad. Así, consiguieron mejores resultados, pero también algunos goles a portería vacía, cuando había pérdidas. En el minuto 20, 10-9. Pero en el tramo final (17-13), Cataluña aumentó las distancias, a pesar de la fantástica actuación del meta gallego Hugo Carreira.

El inicio de la segunda mitad fue decisivo. Galicia encajó un parcial de 7-2, que convirtió las distancias en insalvables (24-15, min. 39). El tiempo de Luis Montes sirvió para frenar la sangría y ponerse a seis tantos, pero nada más.

Cadete masculina ANDALUCÍA, 32 – 44, GALICIA 32. ANDALUCÍA: Álvaro López (2), Gonzalo Ríos (1), Carlos Víctor Vaca (2), Pablo Vela (3), Juan Antonio Romero, Miguel Sánchez (1), Mario Salas (4), Marco Antonio Pérez (7), Álvaro Arroyo, Ignacio Huertas (1), Nikola Pejanovic, Víctor Luis (1), Salvador Fernández (3), Raúl Martínez (1), Pablo Carrillo (2), Marcos López (4). 44. GALICIA: Sergio Carballo, Martín Barrio (1), José Enrique Portas (7), Pablo Arce (2), Enzo Novoa (2), Jacobo Lamas (4), Alexis Martínez (8), Xabier Gallego (6), Manuel García (2), Marco González (4), Iago Adelaide (1), Mateo Lago (2), Francisco Ríos (1), Miguel Cadilla, Teo Gómez (4), Manuel Caamaño. ÁRBITROS: Pablo González y Samuel Prieto. Excluyeron dos minutos a Miguel Sánchez y Marcos Antonio Pérez (Andalucía) y al gallego Alexis Martínez. PARCIALES: 3-2, 5-4, 7-11, 9-15, 11-18, 15-21 (descanso), 16-24, 19-29, 22-34, 25-37, 28-40, 32-44 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la lucha por el bronce en el CESA en la categoría cadete masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes – Pista Verde (4).

Bronce merecidísimo y tremendamente plácido para Galicia en cadete masculino. Quedó demostrado que la final anticipada se disputó en la semifinal ante Cataluña, en lo que fue el partido más ajustado de toda la competición. Frente a Andalucía, el combinado gallego dominó de principio a fin, logrando distancias amplias y mostrando una gran superioridad. Al descanso, 15-21. Así, también discurrió la segunda mitad, sin el menor atisbo de reacción por parte de los andaluces, eclipsados por el juego gallego. Carla Abad pudo hacer rotaciones sin que bajase el nivel del equipo, brillante en todas las facetas.

Infantil femenina CANTABRIA, 29 – 24, GALICIA 29. CANTABRIA: Candela Redondo, Yune de Prado, Ana Otero (3), Haizea Barreiro, Enara Tramullas (3), Inés Benedicto, Antía Porta (9), Martina Revuelta (2), Laia Pazos (1), Paule Belaustegui, Lola Navarro (9), Dana Ruiloba, Valeria Ruiz (2), Julia Camarero, Andrea Fernández, Deva Gutiérrez. 24. GALICIA: Lía Barral, Lola Martínez (3), Martina Dacosta (4), Vega Areal (2), Daniela Fernández (4), Sara Fernández (1), Alba Cagide (1), Aroa Fernández, Irene Gay, Clara Torres (1), Antía Alonso, Alba Peña (1), Uxía Seoane, Elena López, Valentina Eiras (3), Rachel Ortiz (4). ÁRBITROS: Sergio Barroso y Carlos Pascual. Excluyeron dos minutos a Ana Otero y Antía Porta (Cantabria). PARCIALES: 3-0, 6-4, 10-6, 13-10, 14-11 (descanso), 18-15, 21-18, 24-23, 27-24, 29-24 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la lucha por el bronce del CESA en la categoría infantil femenina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista verde 1).

A la selección gallega infantil femenina se le escapó el bronce en un partido en el que las minigalaicas siempre estuvieron por detrás, pero dando la cara. Galicia comenzó muy mal, encajando un 4-0 (min. 7). A nivel defensivo al equipo gallego le faltó disciplina y estuvo un poco descontrolado, mientras que en ataque, a pesar de estar algo atascadas, conseguía finalizar, aunque fallaron bastantes lanzamientos. Al descanso, 14-11. Las gallegas comenzaron a presionar a las cántabras hasta ponerse a un gol a falta de diez minutos (23-22). Pero un par de errores, con grandes intervenciones de la meta rival, volvieron a aumentar la distancia y ya fue insalvable.

Entrega de la medalla de bronce. / RFEBM

Infantil masculina GALICIA, 31 – 39, ANDALUCÍA 31: GALICIA: Iker Franco, Anxo Ogando (5), Xoel González (9), Marcos Varela (1), Leo Hernández, Aitor Fariña, Hugo Sobral, Leo Santos, Mario González (7), Goro Couso, Tristán García, Mario López, Tomás de la Fuente (3), Nicolás Rodríguez (3), Daniel Bra (3), Mario Prada. 39. ANDALUCÍA: Francisco Javier Pérez, Sergio Serrano, Guillermo Téllez, Manuel Fernández, Pablo Díaz (4), Miguel Ángel Ruíz, Elías Agustín (1), Rodrigo Martín (5), Alejandro Ávila (9), Adrián Arcos, Hugo Barrera (4), Juan Felices (2), Mario Cubillas (2), Marco García (1), Juan Jiménez (8), Iker Raya (3). ÁRBITROS: Alex Yugueros y Jorge Artigues. Descalificaron a Anxo Ogando (min. 47). Además, excluyeron dos minutos a Mario González, por Galicia y a los jugadores catalanes Pablo Díaz, Hugo Barrera (2), Juan Felices (2) y Mario Cubillas. PARCIALES: 0-2, 5-4, 9-8, 9-12, 14-18 (descanso), 16-22, 19-27, 22-29, 25-34, 31-39 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la lucha por el bronce del CESA en la categoría infantil masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista verde 2).

Esta vez no pudo ser. La selección gallega infantil masculino se quedó sin medalla en este CESA, al caer de forma clara ante Andalucía. Galicia no estuvo cómoda en ningún momento. A pesar de ello, en los primeros quince minutos logró estar metida en el partido (9-8), pero a partir de ahí, Andalucía comenzó a abrir distancias, con un ataque muy fluido, para llegar al descanso con cuatro goles de ventaja (14-18). A pesar de intentarlo, los chicos de Menduiña no tuvieron ninguna opción de meterse en el choque en la segunda mitad, frente a una Andalucía muy ágil en ataque y contundente en el trabajo defensivo.

Juvenil femenina CASTILLA Y LEÓN, 35- 28, GALICIA 35. CASTILLA Y LEÓN: Nisrin Outhmai (3), Claudia Pastor (2), Paula Murías (2), Paula Vaquero (1), Carmen Martínez (3), Ariadna Pastor, Miriam Laso (9), María Rodríguez, Paula Recio (4), Natalia Iglesias (2), Natalia Martín (2), Sara Salceanu, Claudia Martínez (6), Carolina García (1), Blanca Ortega, Elena Llorente. 28. GALICIA: Emma Rial (1), Candela Martínez, Noa Portela (2), Raquel Muñiz (2), Goretti Carballal (2), Lía Salvado, Gabriela Zaideth Martíns (9), Iris Santana (2), Iria López, Leire Martínez (2), Patricia Teijeiro (4), Eva González (2), Alba Failde, Raquel Blanco, María González, Paula López (2). ÁRBITROS: Celia Blanca e Irene Sánchez. Excluyeron dos minutos a Natalia Iglesias, Natalia Martín y Blanca Ortega, por Castilla y León y a las gallegas Raquel Muñiz (2), Gabriela Martíns y y Leire Martínez. PARCIALES: 3-1, 5-2, 6-4, 9-6, 14-11, 15-15 (descanso), 18-19, 21-22, 24-24, 27-26, 30-27, 35-28 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la lucha por la séptima posición en el CESA en la categoría juvenil femenina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (Pista verde 1).

La selección juvenil femenina perdió el último partido y finalizó el CESA en la octava posición. Las gallegas dieron la cara durante 50 minutos, en un partido tremendamente igualado (27-26, min. 50). Pero en el tramo final, el cansancio hizo mella en el equipo dirigido por Isma Martínez y la victoria fue para las castellanas. La actuación gallega se completa con la selección cadete femenina, que ya había jugado el miércoles sus dos partidos de las eliminatorias y había perdido ambos. Finalmente, Galicia ocupó la octava posición en el CESA, aunque alcanzó el objetivo prioritario, que era lograr el ascenso de Copa.