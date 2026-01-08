El Vigo-Rías Baixas apuntala su plantilla con Alberto Domens

El décimo fichaje del Vigo-Rías Baixas es un corredor consolidado en el pelotón Élite y Sub-23, a pesar de su juventud. Alberto Domens, de 21 años, ha elegido a la estructura presidida por José Luis Chamorro para seguir creciendo en la categoría que ejerce de antesala del campo profesional. El ciclista castellonense procede del conjunto Torres-Sobato.

“Es muy completo, un escalador que se defiende en todos los terrenos”, asegura Aitor Bugarín quien, junto a Paula Sanmartín, se encargará de dirigir al corredor de Segorbe en la escuadra flúor. Al proyecto del Vigo-Rías Baixas se han incorporado de cara al nuevo curso cuatro debutantes en Sub-23, por ello el perfil de Alberto Domens da consistencia y apuntala la plantilla olívica: “Acumula mucha experiencia en la categoría porque en sus dos primeros años ha corrido mucho y ha demostrado ser muy regular”, indica su nuevo director deportivo.

Una buena actuación en Vigo

Los técnicos de la formación olívica conocen al ciclista valenciano por su desempeño en las principales vueltas del calendario y en las clásicas de la Copa de España. En especial, destacó su actuación la pasada temporada en la prueba del certamen estatal organizada por el Vigo-Rías Baixas. “Logré hacer una gran carrera”, reconoce Alberto Domens, 25º clasificado en la llegada a O Castro tras rodar en fuga: “Es una de las mejores carreras del año, la más exigente, larga, selectiva y bonita. Sin duda, va a ser uno de mis objetivos principales de esta temporada”.

El aval de la trayectoria del segorbino lleva a Aitor Bugarín a asignarle un rol importante en el funcionamiento colectivo: “Espero que continué con su evolución y gracias a su regularidad se convierta en un seguro, tanto en el papel de hombre de equipo como para aprovechar sus oportunidades cuando se le presenten”. Ilusionado con esta nueva etapa, Alberto Domens confía en el potencial del grupo: “Formamos una muy buena plantilla y vamos a ser capaces de de situarnos junto a los equipos más fuertes de la categoría.

Campeonato de España de Pista

La primera competición del 2026 para un corredor del Vigo-Rías Baixas llegará ya este fin de semana. Adrià Garmendia disputará el Campeonato de España de Madison y Ómnium en el velódromo Illes Balears de Palma de Mallorca. El ciclista catalán sub-23 es una de las principales promesas estatales en la modalidad de pista tras haber defendido los colores de la Selección Española en el Mundial Júnior en 2024 y en el Campeonato de Europa de 2025.