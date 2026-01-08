El Atlético, rival del Deportivo en el condicionado sorteo de Copa

Los octavos de final de la Copa del Rey, los días 13, 14 y 15 de enero a único partido, enfrentarán a los líderes de Primera, el Barcelona, y Segunda, el Racing de Santander, en El Sardinero, llevarán al Real Madrid hasta Albacete, con el aviso de la eliminación del Celta, y desafiarán al Atlético en Riazor contra el Deportivo, con el que nunca perdió en el torneo. La visita del Athletic Club a la Cultural Leonesa completó el sorteo condicionado para los equipos de la Supercopa, todos frente a rivales de menor categoría, como también ocurrirá con el Valencia contra el Burgos. Completan la ronda Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano, en casa del primero de cada uno de ellos por el orden de extracción de las bolas.