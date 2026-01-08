Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atlético, rival del Deportivo en el condicionado sorteo de Copa

Efe

Madrid

Los octavos de final de la Copa del Rey, los días 13, 14 y 15 de enero a único partido, enfrentarán a los líderes de Primera, el Barcelona, y Segunda, el Racing de Santander, en El Sardinero, llevarán al Real Madrid hasta Albacete, con el aviso de la eliminación del Celta, y desafiarán al Atlético en Riazor contra el Deportivo, con el que nunca perdió en el torneo. La visita del Athletic Club a la Cultural Leonesa completó el sorteo condicionado para los equipos de la Supercopa, todos frente a rivales de menor categoría, como también ocurrirá con el Valencia contra el Burgos. Completan la ronda Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano, en casa del primero de cada uno de ellos por el orden de extracción de las bolas.

