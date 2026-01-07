Los juveniles gallegos, a por el título

La selección gallega juvenil masculina, ascendida de la Copa, luchará por el título en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se disputa en Cataluña, tras lograr ayer su pase a la final en un auténtico partidazo ante Navarra. También hay que destacar el trabajo de los cadetes, que perdieron de solo un gol ante la temible escuadra anfitriona, demostrando una vez más la enorme calidad de esta generación. Por su parte, los combinados gallegos infantiles (masculino y femenino) lucharán hoy por el bronce, como ya sucedió el pasado año y con éxito.

Juvenil masculina NAVARRA, 30 – 34, GALICIA 30: NAVARRA: Marjel La Haba, Xabier Ayala, Íñigo Pérez, Unai Mindeguia (1), Adrián Glaria (6), Pablo Alegría (2), Miguel Macaya, Adrián Soteras, Íñigo Garralda (4), Peio Ezkurra (3), Unai López, Mikel Iturrarte (3), Xabier Isturiz (5), Aingeru Zabalza (3), Mikel González, Alain Illescas (3). 34: GALICIA: Hugo Carreira, William Thompson (6), Martín Vázquez, Manuel Souto, Xoan Canedo (8), Roque Estévez (3), Lois Alonso (3), Luis Martínez (2), Xurxo Otero (2), Marcos Varela (1), Óscar González, Xoel Lago (7), Luis Rozas, Dimitrije Doder (2), Pablo Pazos, Mateo Martínez. ÁRBITROS: Irene Santos y Kalina Andreeva. Excluyeron dos minutos a Unai Mindeguia (2), Íñigo Garralda (2), Peio Ezkurra y Mikel Iturrarte y a los gallegos Xoan Canedo y Marcos Varela. PARCIALES: 0-1, 3-4, 8-7, 11-11, 12-12, 14-16 (descanso), 15-19, 18-20, 21-23, 23-26, 25-29, 30-34 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a las semifinales del CESA en la categoría juvenil masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista roja).

La selección gallega juvenil masculina sigue imparable en este CESA y ayer certificó su pase a la final para luchar por el título. Los chicos dirigidos por Luis Montes derrotaron ayer a Navarra, en un partido espectacular de ambos conjuntos, pero en los que Galicia estuvo mejor en esos pequeños detalles que deciden los encuentros igualados.

El plan previsto por el seleccionador funcionó a la perfección y lograron ponerse por delante en el marcador con ventajas de dos o tres goles. Al descanso, 14-16. Tras el paso por vestuarios Aragón probó con un cambio de defensa, pero nada podía frenar a Galicia. 19-23, min. 42. Entonces, los aragoneses apostaron por atacar con siete jugadores y ahí sí que hicieron daño y llegaron a empatar el partido (24-24, min. 46). Galicia se agarró a su defensa para seguir firmes en el partido y la aportación de su portería para volver a escaparse en el marcador (26-31, min. 55) y cerrar la victoria que le lleva a la final del CESA.

Hoy, final: Cataluña– Galicia (12:00 horas)

Juvenil femenina MADRID, 26- 23, GALICIA 26. MADRID: María González, Patricia Reques (1), Berta García, Daniela Prieto (4), Edurne Donderis, Eva Ruiz (5), Daniela Latorre, Daniela García (4), Alba Galván, Aitana Vega (1), Lucía Martínez (1), Enara Aguirre, Daniela Jiménez, Verónica Aceñero (7), Laura Sevillano (1), Alba Donderis (2). 23. GALICIA: Emma Rial (2), Candela Martínez, Noa Portela, Raquel Muñiz (2), Goretti Carballal (2), Lía Salvado (1), Gabriela Zaideth (5), Iris Santana (2), Iria López (1), Leire Martínez (3), Patricia Teijeiro (2), Eva González, Alba Failde, Raquel Blanco, María González (1), Paula López (2). ÁRBITROS: Francisco Fernández y Daniel Álvarez. Descalificaron a Aitana Vega en el minuto 46. Además, excluyeron dos minutos a Daniela García, Lucía Martínez (2), Daniela Jiménez y Laura Sevillano, por Madrid, y a las gallegas Candela Martínez y Leire Martínez. PARCIALES: 2-1, 5-2, 10-4, 12-6, 14-9, 15-12 (descanso), 18-13, 19-15, 21-19, 23-20, 25-21, 26-23 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la lucha por la quinta posición en el CESA en la categoría juvenil femenina, disputado en el Pabellón Municipal Parc Dalmau.

La selección juvenil femenina cayó derrotada ayer frente a Madrid en su lucha por la quinta posición. El combinado gallego trabajó y luchó y a pesar de que siempre estuvo por debajo en el marcador, nunca bajó los brazos ni se rindió.

Comenzaron mal el choque, con muchas pérdidas, y así Madrid logró escaparse con una ventaja de 12-6 (min. 20), que fueron recortando las chicas dirigidas por Isma Martínez poco a poco antes del descanso (15-12). En la segunda mitad, otra vez salieron frías y encajaron un parcial de 3-0, que volvió a complicarles el partido (18-13, min. 34). Pero volvieron a remar, y nuevamente recortaron distancias para llegar a ponerse a sólo dos goles en el minuto 45 (21-19).

Hoy, partido por la séptima posición: Castilla y León – Galicia (09:00 horas).

Cadete masculina CATALUÑA, 38 – 37, GALICIA 38. CATALUÑA: Omar Gharbi (9), Juan Guang Cruz, Lluc Meixide (4), Jorda Alemany, Iker Montull (4), Hugo Ramírez (4), Set Maruny, Guim Peracaula, Alex Torres (2), Joan Fuentes, Antonio David Bieito (2), Derek Ortiz (4), Roger Fernández, Xavi Carreño (5), Pol Peral (4), Gil Corral. 37: GALICIA: Sergio Carballo, Martín Barrio, José Enrique Portas (7), Pablo Arce (1), Enzo Novoa, Jacobo Lamas (2), Alexis Martínez (4), Xabier Gallego (15), Manuel García, Marco González (1), Iago Adelaide, Mateo Lago (3), Francisco Ríos, Miguel Cadilla, Teo Gómez (4), Manuel Caamaño. ÁRBITROS: Cristian da Silva y Tomás Luis García. Excluyeron dos minutos a Iker Montull (2) y Derek Ortiz, por Cataluña, y a los gallegos Enzo Novoa, Jacobo Lamas, Marco González y Teo Gómez. PARCIALES: 5-3, 8-6, 12-9, 16-13, 20-14, 20-17 (descanso), 24-21, 26-23, 29-27, 31-29, 34-32, 38-37 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a las semifinales del CESA en la categoría cadete masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes – Pista Azul.

La selección gallega cadete masculina se quedó muy cerca de la final. Luchó hasta el último segundo y perdió por la mínima ante el equipo anfitrión y gran favorito para hacerse con el título.

En la primera parte, Cataluña mandaba con distancias cortas y aunque en el tramo final de este período, logró escaparse de seis tantos (20-14, min. 25). Pero Galicia reaccionó para recortar antes del descanso (20-17).

La segunda parte estuvo mucho más igualada, con Galicia siempre muy cerca, pero sin poder superar a una Cataluña muy efectiva en ataque y con una portería providencial cuando las cosas se complicaban. Con todo, los chicos dirigidos por Carla Abad no se dieron por vencidos y lo intentaron hasta el último segundo.

Hoy, lucha por el bronce: Andalucía - Galicia (10:30 horas).

Cadete femenina GALICIA, 30 – 32, CASTILLA LA MANCHA 30. GALICIA: Paloma González, Olalla López (3), Silvia Lomba (3), Salvora Vilariño (4), Daniela Fernández (2), Claudia Soto (1), Daniela Figueroa, Aitana Lorenzo, Rosalía Veiga, Adriana Bouzón (2), Bárbara Lagoa (4), Ángela Martínez (2), Ainhoa Blanco (8), Natalia Varela, Julia Lomba, Daniela Míguez (1). 32. CASTILLA LA MANCHA: Carla Redondo, Jimena Marín (1), Inés Ramírez (5), Alejandra Tena (3), Nazaret Fernández (1), Paula Pulido (2), Carmen Espiga (5), Vega Vallejo (1), Teresa Rozas (1), Elena González, Laura Martín-Buitrago (2), Lucía Sanz (3), Natalia Ocaña, Claudia Sotillo (3), Ainhoa Caacupe (3), Julia Gudiel (2). ÁRBITROS: Carlos Ordoñez y Rodrigo Ordoñez. Excluyeron dos minutos a Silvia Lomba, Daniela Figueroa (2) y Ainhoa Blanco, por Galicia, y a Nazaret Fernández, Teresa Rozas y Ainhoa Caacupe, por Castilla y León). PARCIALES: 2-3, 8-5, 9-9, 14-11, 16-15, 17-18 (descanso), 19-21, 22-23, 23-25, 25-28, 28-29, 30-32 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la lucha por la séptima posición en el CESA en la categoría cadete femenina, disputado en el Pabellón el Moli (pista 2).

La selección gallega cadete femenina jugó ayer dos partidos y perdió ambos. Finalmente, Galicia ocupó la octava posición en el CESA, aunque alcanzó el objetivo prioritario, que era lograr el ascenso de Copa.

En el primer partido del día, Galicia perdió ante Euskadi, en un partido que controló durante 50 minutos, pero que se le escapó en los instantes finales. De esta forma, las gallegas lucharon ante Castilla la Mancha por la séptima posición, con muy pocas horas de descanso y un gran esfuerzo físico encima.

En la primera mitad fue Galicia quien mandaba en el marcador (14-11, min. 20), aunque Castilla y León logró darle la vuelta al partido antes del descanso (17-18). En los segundos treinta minutos, el dominio fue de las castellanas, aunque también con distancias cortas, y con las galaicas luchando hasta el final.

Infantil masculina VALENCIA, 32 – 28, GALICIA 32: VALENCIA: Adrián Lloréns, Marc Gligor, Pablo Martínez (2), David Padial (1), Patrick David, Alejandro Morgado (7), Juan Cuenca, Carlos Grau (1), Juan Aguado (3), Alejandro Quilón (5), Iker García (4), Arturo Garberi, Rodrigo López (1), Marc Navarro (1), Jorge Fernández (7), Mateo Agulló. 28: GALICIA: Iker Franco, Anxo Ogando (2), Xoel González (4), Marcos Varela, Leo Hernández (6), Aitor Fariña (1), Hugo Sobral, Leo Santos (3), Mario González, Goro Couso, Tristán García (2), Mario López, Tomás de la Fuente, Nicolás Rodríguez (6), Daniel Bra (4), Mario Prada. ÁRBITROS: Nicolás Ramón López y Daniel Cárceles. Descalificaron a Carlos Grau en el minuto 11. Además, excluyeron dos minutos a Pablo Martínez (2), David Padial, Alejandro Quilón (2) e Iker García, por Valencia, y a Mario González y Daniel Bra, por Galicia. PARCIALES: 2-3, 3-4, 8-7, 11-7, 16-8 (descanso), 19-11, 22-15, 24-19, 26-22, 32-28 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a las semifinales del CESA en la categoría infantil masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista roja).

Se escapó la final del CESA para la selección gallega infantil masculina en una primera mitad en la que Valencia fue mejor. En la segunda parte, buen trabajo de los chicos de Adrián Menduiña que hicieron todo lo posible para remontar, pero no fue suficiente.

Galicia no comenzó mal el choque. En los primeros 14 minutos el partido avanzó muy igualado (7-7), pero a partir de ahí Valencia aumentó la intensidad defensiva, provocó muchas pérdidas y Galicia no era capaz de superar esa muralla. Así, en esos diez minutos finales, Galicia encajó un parcial de 9-1 que fue decisivo. 16-8, al descanso.

En la segunda parte, los chicos dirigidos por Menduiña lo intentaron todo, a pesar de que las distancias eran muy grandes. Pero no perdieron la fe. Poco a poco fueron recortando y, con presión en toda la pista, en el minuto 23 lograron ponerse a sólo tres tantos (28-25). Pero fue insuficiente. Había que arriesgar y Valencia supo jugar estos minutos finales para cerrar el triunfo.

Hoy, lucha por el bronce: Galicia - Andalucía (10:30 horas).

Infantil femenina CATALUÑA, 33 – 23, GALICIA 33. CATALUÑA: Paula García, Alba Mora, Ona Carbonell (2), Helena Serrano, Arlet Estarriola (2), Carlota Meixide (3), Naiara Jubany (3), Berta Llovera (3), Martina Mallola (10), Noa Folch, Muriel Tarradellas, Laia Torne, Aissa Jabby (1), Zoe Linde (2), Mayka Lynch (7), Julia López. 23. GALICIA: Lía Barral, Lola Martínez (2), Martina Dacosta, Vega Areal, Daniela Fernández (2), Sara Fernández (1), Alba Cagide, Aroa Fernández (4), Irene Gay (4), Clara Torres, Antía Alonso, Alba Peña, Uxía Seoane, Elena López, Valentina Eiras (2), Rachel Ortiz (8). ÁRBITROS: Miguel Latorre y Marcos Fuentes. Excluyeron dos minutos a Noa Folch (2), Aissa Jabby y Zoe Linde, por Cataluña, y a las gallegas Lola Martínez, Martina Dacosta, Irene Gay y Alba Peña. PARCIALES: 2-3, 5-6, 9-7, 11-10, 15-13 (descanso), 19-14, 23-18, 26-20, 28-22, 33-23 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la semifinal del CESA en la categoría infantil femenina, disputado en el Pabellón Germans Margall.

La selección gallega infantil femenina no pudo con Cataluña en su lucha por meterse en la final del CESA 2026. Las gallegas hicieron una espectacular primera mitad, en la que llevaron la iniciativa en muchas fases, pero en la segunda pagaron muy caros los errores en el lanzamiento.

Galicia salió a la cancha dominando el juego y el marcador. Lograron generar dudas y pérdidas de balón en ataque a Cataluña y además fueron resolutivas en ataque. Así, estuvieron por delante durante la mayor parte de los primeros 25 minutos. En el tramo final, las locales empezaron a ajustar su ataque y conseguían sorprender por zonas exteriores. Una exclusión al final de la segunda parte, con gol en contra de falta directa con el tiempo concluido, hizo que Galicia se fuese dos goles abajo al descanso (15-13).

El reinicio fue decisivo. Cataluña hacía daño desde el exterior, mientras que las extremos gallegas fallaron varios lanzamientos seguidos, lo que le permitió a Cataluña irse 5 goles arriba. Así, con esa distancia, fue avanzando el choque hasta que, a falta de 7 minutos, Galicia arriesgó para intentar remontar. Subió su defensa, pero seguían errando lanzamientos, que se convertían en goles rápidos a la contra y ello permitió un marcador, que no muestra lo sucedido.

Hoy, lucha por el bronce: Cantabria – Galicia (10:30 horas)