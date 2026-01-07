Polideportivo
Pablo Marcos, Indio Díaz e Melania Rodríguez, no EPA Río Lérez
O Centro de Ensinanza para Persoas Adultas (EPA) Río Lérez organiza o vindeiro luns día 12, ás 12:00 horas, unha nova charla do ciclo «Moito que aprender», que se desenvolve na súa biblioteca. Son xa varias as entregas desta iniciativa, que ata o de agora contou con protagonistas como Armando Requeixo, Iria Sobrado, Irma Macías, Mayka Braña, Xosé Antonio Rodríguez, Yolanda Castaño, Susana Pedreira, Humy Donado, Fe González, Alberto Mancebo ou Xabier Fortes.
A charla deste luns terá o deporte como materia central dende perspectivas moi diferentes. Acudirán a ximnasta Melania Rodríguez, o triatleta e adestrador de alto rendemento Pablo Marcos e o exbaloncestista José Luis «Indio» Díaz, que é o padriño do centro e acompaña e apoia ó alumnado en moitas ocasións.
