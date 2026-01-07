El Guardés rebaja el precio de sus abonos

El Guardés ha anunciado una reducción significativa en los precios de sus abonos y carnés de socios de cara a la segunda vuelta de la temporada, buscando captar más apoyos en este recién inaugurado 2026.

La rebaja afecta a los abonos para menores de 13 años, que pasan a costar 40 euros; menores de 20, a 50 euros; y mayores de 65, que pagarán 70 euros. El abono general pasa de los 130 euros iniciales del mes de agosto a 80 a partir de este enero. Dos de los carnés de socios del club, que dan acceso a todas las competiciones, incluyendo play-off liguero y EHF European Cup, así como derecho a un asiento fijo en el pabellón de A Sangriña, costarán el precio de uno: 130 euros para nuevos socios y a 120 para quienes ya lo sean y quieran regalarlo.