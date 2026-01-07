Baloncesto | Campeonato de España
Galicia cierra el torneo con un buen balance
Ayer se puso punto y final al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Cadete e Infantil. Un torneo que se saldó con un buen balance para la expedición gallega.
| Infantil Masculino
55-74
Galicia - Madrid
GALICIA: Nogueiras (4), Lorenzo (14), Gómez (9), Sancho (2), Niebla (10) -cinco inicial- Fernández (1), Rodríguez (0), Pardal (0), Vázquez (0), Medela (0), Pita (5) y_Bouzas (10).
MADRID: Marqués (6), Paniagua (17), Cabrera (2), Oshodin (9), Martín (5) -cinco inicial- García (0), Remacha (8), Gómez (24), Moncayo (1), Esono (2) y_Cabildo (0).
PARCIALES: 18-17, 5-25, 12-15 y 20-17.
Los primeros diez minutos de juego finalizaron con victoria mínima de Galicia por 18-17. El descalabro llegó en el segundo cuarto, en donde un parcial de 5-25 sentenció el partido. Al final, cuarta plaza.
| Infantil Femenino
64-55
Aragón - Galicia
ARAGÓN: Cuevas (11), Sinusía (3), Sanabria (28), Perales (4), Román (2) -cinco inicial- Ortilles (0), Serrano_(13), Cilla (0), Ciorciari (0), Berne (2), Del_Río_(0) y Hernando (1).
GALICIA: Fernández (4), Taboada (13), Núñez (5), Veiga (7), Pérez (18) -cinco inicial- Fernández (4), Luaña (2) y Villar (2).
PARCIALES: 19-7, 15-19, 11-13, 6-12 y 13-4.
Una prórroga impidió a las infantiles ser séptimas.
| Cadete Masculino
77-72
Cataluña - Galicia
CATALUÑA: Pérez (24), Martín (13), Ruiz (1), Andrei (7), Cortijo (6) -cinco inicial- Navarro (0), Deng (3), Piguelo (0), Puig (6), Escuert (11), Cruz (2) y Santamaría (4).
GALICIA: Bascoy (0), Espiñeira (4), Díaz (5), Mera (36), Lage (6) -cinco inicial- Riveiro (0), Pereira (10), Traveso (6), Fariña (3), Bernal (2) y_Fernández (0).
PARCIALES: 29-17, 14-21, 17-15 y 17-19.
Galicia le plantó cara a Cataluña, pero finalmente no se pudo hacer con la quinta plaza.
