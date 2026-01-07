El Coruxo recupera el sueño que la pandemia interrumpió

Ocho jornadas de imbatibilidad han modificado la realidad del Coruxo en el grupo I de Segunda RFEF, aunque todavía no su discurso público. «Es el que llevo tiempo haciendo», aseguraba el entrenador verde, Javi Fernández Pereira, tras la goleada (5-1) al Burgos Promesas. «Tenemos que hacer los puntos necesarios para salvarnos. A partir de ahí, bienvenido lo que sea».

Ese horizonte que no se concreta para no espantarlo, ese lo que sea, podría curar la frustración que durante un lustro ha ulcerado la memoria de O Vao a la vez que endulza el adiós de Gustavo Falque, cuya presidencia ha marcado la historia moderna del club.

Sucedió hace más de un lustro. Era otro fútbol e incluso otro planeta, sin equivalencias exactas, pero con esa misma ilusión que entonces Míchel Alonso, como ahora Pereira, debía contener. El domingo 8 de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia de COVID interrumpiese el convencional transcurso de la existencia y con diez jornadas de liga regular por disputarse, el Coruxo ocupaba la quinta posición en el grupo I de Segunda B, en la pelea por acceder al fútbol profesional.

Gustavo Falque, presidente del Coruxo. / PABLO H. GAMARRA

La competición ya nunca se reanudaría esa temporada y en las resoluciones posteriores tampoco se premió aquella situación clasificatoria de los vigueses. La campaña siguiente fue la 44.ª y última de Segunda B cuya restructuración, a la que Falque se opuso, acabaría ubicando al Coruxo en Segunda RFEF. En esa división ha resistido desde entonces, con tanto sufrimiento en ocasiones como mérito –de 18 descienden cinco y otro más promociona–.

El Coruxo presume de encadenar 16 temporadas consecutivas, desde la gloria en La Roda de 2010, entre Segunda B y su partición equivalente. Pero aunque orgulloso, a Falque nunca se le ha olvidado ese «y si...» que la pandemia dejó congelado aquel marzo. «Vigo tiene capacidad para otro equipo entre Segunda División y Primera RFEF», declaraba en una entrevista en 2023. Hoy insiste: «Siempre hemos sido un club ambicioso pero marcado también por cómo somos y los recursos que tenemos, que son limitados. Creyendo que podemos hacer bien las cosas, no nos negamos la posibilidad de estar ahí para poder ascender. Esperemos que no pase nada ajeno al fútbol que pueda impedirlo», bromea.

Lo primero es lo primero

«Pero lo primero siempre es lo primero», advierte enseguida sobre la permanencia, sin desalinearse con el mensaje de su entrenador, que la suele cifrar en 42 puntos –con 43 tuvo que disputar el Escobedo la última promoción aunque el Rayo Cantabria solo suma hoy 16 a mitad de camino–. La particular naturaleza de Segunda RFEF, sin apenas limbo entre el cielo y el infierno, siempre invita a la prudencia. El Coruxo, tras perder 2-0 en Salamanca, había concluido la 9ª jornada en la 13ª posición, la de eliminatoria de permanencia, a nueve puntos del play off de ascenso. Seis victorias y dos empatesdespués concluye la primera vuelta a solo uno y con el peligro a doce de distancia.

«No hay que volverse locos. Estos momentos no son eternos en el fútbol. Son para disfrutar», solicitaba Pereira el domingo y Falque concuerda: «28 es una buena puntuación. Estamos tranquilos en ese aspecto, viendo la plantilla cómo está. Ahora hay que ver cuántos puntos somos capaces de hacer en enero y febrero. Cuando lleguemos a marzo sabremos qué queda por delante y si nos planteamos a lo mejor otra cosa». El Ávila necesitó 52 para lograr la última plaza de promoción de ascenso hace un año.

En cualquier caso, la racha vigente valida la serenidad con la que el club gestionó esas primeras jornadas complicadas. «En ningún momento dudé por mi puesto. Todo lo contrario. Noto muchísima confianza», agradecía Pereira a comienzos de diciembre, tras la cuarta victoria consecutiva. Nunca ha sido la directiva de Falque de gatillo fácil y cada destitución –Rafa Sáez, David de Dios– ha dolido. «Nosotros hemos aguantado siempre lo que hemos podido a los entrenadores, tratando de confiar en ellos», explica el dirigente. «Alguna vez ha tenido que ser. Cuando ves a los equipos muy planos, a la gente ya con la cabeza bajada, hay que tomar alguna decisión. No puedes cambiar a todos los jugadores. Tienes que hacer algo para reactivarlos. Pero en líneas generales solemos confiar en la gente cuando trabaja bien y el equipo está bien preparado».

En el caso de Pereira, un hombre criado en la casa y que precisamente reemplazó a De Dios la temporada anterior, a falta de ocho jornadas, la renovación y juventud de la plantilla aconsejaban paciencia. «La base es nueva. Sabíamos que iba a a tardar mientras se acoplaban a todo lo que quería el mister. Pero yo estaba confiado. Me gusta el equipo que tenemos. Está muy compensado».

El Coruxo iniciará la segunda vuelta en Abegondo ante el líder, el Fabril, que en O Vao ganó por 0-2. «Servirá para saber dónde estamos en relación al principio. Lo afrontamos como un reto», establece Pereira, que promete «valentía y fidelidad» al ideario. Nada más exige Falque, que en verano anunció que en 2026 quería despedirse de una presidencia a la que accedió en 2001. Sigue pensando que ese cuarto de siglo es la cifra adecuada: «Al terminar la temporada veremos la posibilidad de que haya una persona con ganas de hacerse cargo. Intentaremos el cambio. Este club exige mucho trabajo y sacrificio personal. Todo va desgastando». Sólo los sueños permanecen intactos hasta que se abandonan... o se cumplen.