BAJA EN LA SUPERCOPA
Ter Stegen se lesiona en Arabia y regresa de inmediato a Barcelona
El club, que ha reclutado a Kochen de urgencia, no ha precisado la dolencia del alemán
Poco más de 24 horas va a durar la presencia de Marc-André Ter Stegen en Yeda. El portero regresará a Barcelona en las próximas horas tras sufrir una lesión en el entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa que el Barça disputará este miércoles contra el Athletic, a partir de las 20.00 horas.
El club anunció la dolencia y la decisión de que abandonara la concentración pasada la medianoche saudí, aunque no ha precisado de qué dolencia se trata ni de la gravedad de la misma. La consecuencia inmediata es que Diego Kochen, guardameta del filial, ha sido llamado de urgencia para que viaje a Yeda.
Joan Garcia, titular en la Supercopa
A nivel deportivo, la lesión no genera grandes quebraderos de cabeza al Barça. Flick confirmó que Joan García también será el titular en la Supercopa y cuenta con Wojciech Szczesny como alternativa.
El club, de hecho, es favorable a una salida del alemán en este mercado de invierno si encajan las condiciones. Una nueva lesión pondría en riesgo esta posible operación, a la espera de conocer la gravedad de la misma.
