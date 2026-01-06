El infantil masculino, a por el bronce

| Infantil masculino 83-45 Cataluña - Galicia CATALUÑA: Doumbía (16), González (5), Romeo (4), Llobet (2), Infante (6) -cinco inicial- Aguila (6), López (11), Mendoza (2), Llorens (6), Martínez (9), Almela (8) y Ruiz (8). GALICIA: Pardal (6), Lorenzo (6), Gómez (6), Bouzas (6), Niebla (7) -cinco inicial- Fernández (2), Rodríguez (0), Vázquez (2), Nogueiras (8), Medela (0), Rodrñiguez (2) y Sancho (2). PARCIALES: 17-13, 22-6, 22-15 y 22-11 .

No saltó la sorpresa en las semifinales del Campeonato de España infantil y la selección gallega cayó ante la potente Cataluña por 83-45. Los gallegos aguantaron bien los primeros diez minutos de juego, llegando al final del cuarto con cuatro puntos de desventaja en el marcador, 17-13.

Sin embargo todo se acabó en el segundo periodo. Cataluña apretó en defensa, forzando los tiros de los gallegos en ataque. Un parcial de 22-6 sentenció el partido, pues la diferencia de los catalanes era demasiado amplia.

Al final, derrota por 83-45. La selección gallega se jugará este miércoles, a partir de las 11:00 horas, la medalla de bronce ante otro de los equipos fuertes, Madrid.

| Infantil femenino 54-67 Galicia - Baleares GALICIA: Polo (9), Fernández (3), Méndez (7), Veiga (6), Pérez (0) -cinco- Fernández (2), Luaña (7), Taboada (9), Legaspi (0), Núñez (9) y Villar (2). BALEARES: Coll (17), Pellejero (7), Amengual (13), Aquil (8), Gutiérrez (3) -cinco- Vallespir (3), Fuster (4), Amer (0), Cifre (1), González (6) y Fanta (4). PARCIALES: 6-19, 19-13, 14-24 y 15-11.

El tercer cuarto condenó a una Galicia que hoy juega con Aragón.

| Cadete femenino 79-57 Canarias - Galicia CANARIAS: García (14), Díaz (10), Rasines (6), Ezeanatogu (10), Mbengue (11) -cinco- Plasencia (0), Melían (5), Rodríguez (7), Alemán (4), Boniface (6), Redondo (6) y Martín (0). GALICIA: Cortés (8), López (7), Díaz (2), Lago (13), Rodríguez (4) -cinco- Sanmartín (8), González (2), Lorenzo (3), Tapioles (3), Gavilanes (1), Cal (6) y Puñal (0).

El partido se rompió en el tercer cuarto con un parcial de 25-9.

| Cadete masculino 80-59 Galicia -Baleares GALICIA: Bascoy (4), Espiñeira (11), Díaz (7), Mera (25), Lage (5) -cinco inicial- Riveiro (0), Pereira (6), Traveso (9), Fariña (9), Bernal (0), Alonso (0) y Fernández (4). BALEARES: Cubero (0), Llompart (4), Morales (2), Campos (17), Escalas (8) -cinco inicial- Socias (8), Figuerola (2), Capo (11), Pastor (2), Massanet (0), Oskpolor (3) y Baltasar (2). PARCIALES: 23-17, 23-17, 17-18 y 17-10.

La única victoria de la jornada llegó de la mano del cadete masculino, que en la tarde del miércoles luchará con Cataluña por la quinta plaza. Ante Baleares, los gallegos encarrilaron el partido en los dos primeros cuartos.