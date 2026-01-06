Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Campeonato de España Cadete e Infantil

El infantil masculino, a por el bronce

El cadete masculino se medirá a Cataluña por la quinta posición

Raúl Rodríguez

|  Infantil masculino

83-45

Cataluña - Galicia

CATALUÑA: Doumbía (16), González (5), Romeo (4), Llobet (2), Infante (6) -cinco inicial- Aguila (6), López (11), Mendoza (2), Llorens (6), Martínez (9), Almela (8) y Ruiz (8).

GALICIA: Pardal (6), Lorenzo (6), Gómez (6), Bouzas (6), Niebla (7) -cinco inicial- Fernández (2), Rodríguez (0), Vázquez (2), Nogueiras (8), Medela (0), Rodrñiguez (2) y Sancho (2).

PARCIALES: 17-13, 22-6, 22-15 y 22-11 .

No saltó la sorpresa en las semifinales del Campeonato de España infantil y la selección gallega cayó ante la potente Cataluña por 83-45. Los gallegos aguantaron bien los primeros diez minutos de juego, llegando al final del cuarto con cuatro puntos de desventaja en el marcador, 17-13.

Sin embargo todo se acabó en el segundo periodo. Cataluña apretó en defensa, forzando los tiros de los gallegos en ataque. Un parcial de 22-6 sentenció el partido, pues la diferencia de los catalanes era demasiado amplia.

Al final, derrota por 83-45. La selección gallega se jugará este miércoles, a partir de las 11:00 horas, la medalla de bronce ante otro de los equipos fuertes, Madrid.

|  Infantil femenino

54-67

Galicia - Baleares

GALICIA: Polo (9), Fernández (3), Méndez (7), Veiga (6), Pérez (0) -cinco- Fernández (2), Luaña (7), Taboada (9), Legaspi (0), Núñez (9) y Villar (2).

BALEARES: Coll (17), Pellejero (7), Amengual (13), Aquil (8), Gutiérrez (3) -cinco- Vallespir (3), Fuster (4), Amer (0), Cifre (1), González (6) y Fanta (4).

PARCIALES: 6-19, 19-13, 14-24 y 15-11.

El tercer cuarto condenó a una Galicia que hoy juega con Aragón.

|  Cadete femenino

79-57

Canarias - Galicia

CANARIAS: García (14), Díaz (10), Rasines (6), Ezeanatogu (10), Mbengue (11) -cinco- Plasencia (0), Melían (5), Rodríguez (7), Alemán (4), Boniface (6), Redondo (6) y Martín (0).

GALICIA: Cortés (8), López (7), Díaz (2), Lago (13), Rodríguez (4) -cinco- Sanmartín (8), González (2), Lorenzo (3), Tapioles (3), Gavilanes (1), Cal (6) y Puñal (0).

El partido se rompió en el tercer cuarto con un parcial de 25-9.

|  Cadete masculino

80-59

Galicia -Baleares

GALICIA: Bascoy (4), Espiñeira (11), Díaz (7), Mera (25), Lage (5) -cinco inicial- Riveiro (0), Pereira (6), Traveso (9), Fariña (9), Bernal (0), Alonso (0) y Fernández (4).

BALEARES: Cubero (0), Llompart (4), Morales (2), Campos (17), Escalas (8) -cinco inicial- Socias (8), Figuerola (2), Capo (11), Pastor (2), Massanet (0), Oskpolor (3) y Baltasar (2).

PARCIALES: 23-17, 23-17, 17-18 y 17-10.

La única victoria de la jornada llegó de la mano del cadete masculino, que en la tarde del miércoles luchará con Cataluña por la quinta plaza. Ante Baleares, los gallegos encarrilaron el partido en los dos primeros cuartos.

