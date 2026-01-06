Baloncesto | Campeonato de España Cadete e Infantil
El infantil masculino, a por el bronce
El cadete masculino se medirá a Cataluña por la quinta posición
| Infantil masculino
83-45
Cataluña - Galicia
CATALUÑA: Doumbía (16), González (5), Romeo (4), Llobet (2), Infante (6) -cinco inicial- Aguila (6), López (11), Mendoza (2), Llorens (6), Martínez (9), Almela (8) y Ruiz (8).
GALICIA: Pardal (6), Lorenzo (6), Gómez (6), Bouzas (6), Niebla (7) -cinco inicial- Fernández (2), Rodríguez (0), Vázquez (2), Nogueiras (8), Medela (0), Rodrñiguez (2) y Sancho (2).
PARCIALES: 17-13, 22-6, 22-15 y 22-11 .
No saltó la sorpresa en las semifinales del Campeonato de España infantil y la selección gallega cayó ante la potente Cataluña por 83-45. Los gallegos aguantaron bien los primeros diez minutos de juego, llegando al final del cuarto con cuatro puntos de desventaja en el marcador, 17-13.
Sin embargo todo se acabó en el segundo periodo. Cataluña apretó en defensa, forzando los tiros de los gallegos en ataque. Un parcial de 22-6 sentenció el partido, pues la diferencia de los catalanes era demasiado amplia.
Al final, derrota por 83-45. La selección gallega se jugará este miércoles, a partir de las 11:00 horas, la medalla de bronce ante otro de los equipos fuertes, Madrid.
| Infantil femenino
54-67
Galicia - Baleares
GALICIA: Polo (9), Fernández (3), Méndez (7), Veiga (6), Pérez (0) -cinco- Fernández (2), Luaña (7), Taboada (9), Legaspi (0), Núñez (9) y Villar (2).
BALEARES: Coll (17), Pellejero (7), Amengual (13), Aquil (8), Gutiérrez (3) -cinco- Vallespir (3), Fuster (4), Amer (0), Cifre (1), González (6) y Fanta (4).
PARCIALES: 6-19, 19-13, 14-24 y 15-11.
El tercer cuarto condenó a una Galicia que hoy juega con Aragón.
| Cadete femenino
79-57
Canarias - Galicia
CANARIAS: García (14), Díaz (10), Rasines (6), Ezeanatogu (10), Mbengue (11) -cinco- Plasencia (0), Melían (5), Rodríguez (7), Alemán (4), Boniface (6), Redondo (6) y Martín (0).
GALICIA: Cortés (8), López (7), Díaz (2), Lago (13), Rodríguez (4) -cinco- Sanmartín (8), González (2), Lorenzo (3), Tapioles (3), Gavilanes (1), Cal (6) y Puñal (0).
El partido se rompió en el tercer cuarto con un parcial de 25-9.
| Cadete masculino
80-59
Galicia -Baleares
GALICIA: Bascoy (4), Espiñeira (11), Díaz (7), Mera (25), Lage (5) -cinco inicial- Riveiro (0), Pereira (6), Traveso (9), Fariña (9), Bernal (0), Alonso (0) y Fernández (4).
BALEARES: Cubero (0), Llompart (4), Morales (2), Campos (17), Escalas (8) -cinco inicial- Socias (8), Figuerola (2), Capo (11), Pastor (2), Massanet (0), Oskpolor (3) y Baltasar (2).
PARCIALES: 23-17, 23-17, 17-18 y 17-10.
La única victoria de la jornada llegó de la mano del cadete masculino, que en la tarde del miércoles luchará con Cataluña por la quinta plaza. Ante Baleares, los gallegos encarrilaron el partido en los dos primeros cuartos.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista