El Celta Femxa Zorka arregla sus descosidos

«Por cómo han sucedido las cosas, hemos sido capaces de rehacernos a nivel de número y de reforzarnos», celebra la entrenadora del Celta Femxa Zorka, Cristina Cantero. Jiselle Thomas se ha ido. Sara Vidal se ha lesionado de gravedad. Irrumpen Iris Vennema y Marina Gea. «Nos volvemos a construir como equipo», acepta a la vez Cantero. Y en un momento clave. Las celestes, segundas (13-1), cierran la primera vuelta este sábado en casa del Unicaja Mijas (11-2). Y tras viajar a Sevilla recibirán al líder, Azul Marino (14-0). Nada quedará sentenciado pero mucho, quizá, visto para sentencia.

En el club, de momento, se congratulan por cómo han reaccionado a las contingencias. El 13 de diciembre, ante el Domusa, un mal apoyo tronchaba la rodilla derecha de Sara Vidal. Las pruebas confirmaron el 2o de diciembre que la capitana se ha roto el ligamento cruzado. El día 22 Jiselle Thomas anunciaba que no deseaba prolongar su contrato temporal. La alero estadounidense con pasaporte francés «no se veía con confianza, no se había adaptado del todo», explica Cantero. Esas posiciones intermedias, entre alero y ala-pívot, quedaban debilitadas.

El director deportivo, Carlos Colinas, siempre maneja alternativas de pausado estudio y de ocasión inmediata. A Iris Vennema se la habían ofrecido algunos días antes. La holandesa había perdido protagonismo en el Joventut. El infortunio de Vidal le abrió la puerta. «Es una chica potencialmente interesante pero por explotar; un tres grande (1.86), pero que con las estructuras de juego en Challenge podría jugar de falso cuatro», describe Colinas.

Marina Gea, aunque su fichaje se produzca al hilo de la marcha de Thomas, obedece a un proceso bien distinto. Colinas nunca ha perdido de vista a la granadina, que participó en el ascenso a Liga Endesa de 2023. Y ya quiso recuperarla en primavera, como una de las piezas sobre las que edificar el proyecto de Challenge. Marina, sin embargo, le indicó al ejecutivo que quería probar la máxima categoría con el Estepona si lograba el ascenso, como sucedió.

El factor sentimental

Ese asalto frustrado no molestó al director deportivo –«nos pareció muy licito»– ni lo despistó. Consciente de que Estepona había confeccionado una plantilla muy potente, siguió atento al minutaje de Marina. Y aunque al principio tuvo cierto peso en los esquemas, la destitución de Francis Tomé y la contratación de César Aneas a comienzos de diciembre han alterado el rumbo técnico malacitano. Marina ni siquiera saltó a la cancha en las dos últimas citas.

Colinas reactivó entonces los contactos con su agente. No fue el único. Media docena de equipos de la zona alta de Challenge, incluido el Azul Marino, y alguno de Liga Endesa también la tantearon. «El factor sentimental ha pesado en su decisión», valora Colinas. «Guarda un recuerdo extraordinario de su año en Vigo. A nivel deportivo y humano es una tía de once».

Comparación estadística

El equipo necesitaba una nacional para no enredarse con las rotaciones –debe haber al menos dos en pista–. Marina regresa «con la misma chispa, rapidez y electricidad, pero más madura», analiza Colinas. La comparación estadística se establece entre la temporada 22-23, de su ascenso con el Celta (22,5 minutos; 6,6 puntos; 1,6 asistencias; 4,5 rebotes), y la 24-25, de su ascenso con el Estepona (28,2 minutos; 11,2 puntos; 4,4 asistencias; 5,4 rebotes).

«Llevaba tres años en Estepona, pero a Vigo también lo siento como mi casa. El año que estuve aquí fue muy bonito y especial», declara Marina. «Le guardaba un montón de cariño al Celta y estoy muy feliz de volver para seguir creciendo como jugadora. Es un equipo joven y ambicioso. Estoy deseando empezar a competir».

No esperará demasiado. Ella y Vennema, de civil ante el Bosonit por un retraso burocrático, debutarán en Mijas. «Lo primero es que vuelvan a sentirse jugadoras; que empiecen a ser ellas mismas», aclara Cantero, convencida de la «solidez» de su colectivo. «Estoy muy contenta con el grupo, con cómo todas trabajan e intentan sumar. Nos esperan tres semanas difíciles pero nadie dijo que el camino sería fácil. Lo importante es que cada día seamos mejores».

Marina Gea, en su primera etapa en el Celta. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA

La gloria del primero; el consuelo del segundo

Ya se había anticipado en verano el poderío del Azul Marino, confeccionado con una inversión de zona media de Liga 1. Si el cuadro balear vence al Osés, será el primero en concluir una vuelta inicial de la Challenge invicto –Leganés en 2025 y Barça, en 2022, habían sufrido una derrota–. La escuadra que dirige Alberto Antuña, la más anotadora y la que menos encaja, ha ganado sus catorce partidos por 23,2 puntos de diferencia de media. Sólo en La Laguna (54-56) sufrieron.

No renuncia el Celta a esa primera plaza que premia con el ascenso directo. Pero la segunda también importa, más allá de facilitar el cruce inicial de cuartos –del 2º al 9º–. Los que sobrevivan dirimirán el otro ascenso en una final a cuatro. Y aunque no existe una norma escrita al respecto, la Federación Española suele conceder la organización al mejor clasificado en liga regular de entre quienes lo soliciten.

Ha habido algunas excepciones en esta costumbre. Sucedió hace tres años, precisamente con el Celta en Navia. Zamora lo había pedido pero la ciudad castellana no tenía la disponibilidad hotelera necesaria en esas fechas. Y Azul Marino, en una fase de Liga 2, anuló la prioridad deportiva con su suculenta propuesta económica. «Lo normal, con todo, es que se la den al segundo», resume Colinas. Otra razón para exigirse al máximo.