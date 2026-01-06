Pleno gallego en el acceso a cuartos

Día redondo para el balonmano gallego en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se está celebrando en Cataluña. Las selecciones juvenil masculina y cadete femenina, que partían de Copa, lograron el ascenso a Campeonato con pleno de victorias y se clasificaron para los cuartos de final. Los otros cuatro combinados gallegos también lograron avanzar a cuarto.

Galicia cayó frente a Canarias en un partido un poco raro, alternando momentos malos con otros intensos. El seleccionador, Víctor Garrido, quiso aprovechar este encuentro, con el equipo clasificado, para dar más minutos a las jugadoras menos habituales. En la primera mitad el equipo canario, que llegó a irse de cuatro tantos (10-6, min. 18), aunque se alcanzó el descanso con 12-10. En la reanudación, salió mucho mejor el conjunto insular, que se escapó con un parcial de 5-0. Nuevamente apareció el carácter de las gallegas para llegar al tramo final con opciones. Con 26-24 y balón para Galicia, Canarias no perdió la calma y jugó a la perfección. En el rival, destacó la central Carlota, que consiguió nueve tantos. Hoy, Castilla y León-Galicia (11:15).

La selección gallega infantil masculina logró la segunda posición del grupo en un gran partido de los chicos de Adrián Menduiña. A pesar de que ya estaba clasificado para los cuartos de final, este grupo no estaba contento con el mal sabor de boca que le dejó la amplia derrota frente a Cataluña. del 5-5 Galicia pasó a dominar (10-14 al descanso). Castilla la Mancha apretó con mucha intensidad en defensa y llegó a ponerse a sólo un gol en el minuto 40 (21-22). La dureza defensiva también se vio reflejada en exclusiones. Xoel y Leo, máximos goleadores con ocho tantos. Hoy, Galicia-Aragón (15:45).

La selección gallega cadete masculina logró la segunda victoria consecutiva en el CESA y su clasificación para los cuartos de final, pasando como segundo de grupo. El partido sólo estuvo igualado en los primeros diez minutos (6-6), hasta que Galicia logró ajustarse bien en defensa, provocar pérdidas en el rival y correr a la contra. Así, las diferencias se fueron abriendo hasta el 18-11 del descanso. En la segunda mitad, no hubo emoción . Hoy, Galicia - Madrid (17:30).

Nada pudo hacer la selección gallega juvenil femenina ante Navarra en el último partido de la fase de grupos. Las navarras fueron muy superiores. Aún así, compitieron y lucharon hasta el final de la primera mitad. Al descanso, 11-17. Pero en la reanudación, Navarra fue implacable y muy certera. En diez minutos lograron un parcial de 5-9 definitivo (16-26). Pese a todo, Galicia está clasificada para los cuartos de final del CESA y el pase a la semifinal sólo depende del partido de esta tarde. Hoy, Cataluña – Galicia (13:00).

Ascenso conseguido. La selección gallega cadete femenina alcanzó el primer objetivo marcado para este CESA y lo hizo con una actuación impecable, ganando los tres partidos con solvencia. Ayer fue el partido más exigente, pero desde el inicio Galicia demostró cabeza y madurez (14-11, al descanso). Tras el paso por vestuarios y la charla con Budi, Galicia logró mantener y aumentar la distancia. Hoy, Cataluña – Galicia (13:00).

Tres victorias y ascenso a Campeonato. La selección juvenil masculina también alcanzó su primera meta en este CESA y ahora buscará retos mayores. Ayer necesitaba un empate pero este equipo no quiso contemporizar y salió a por la victoria. Cantabria plantó cara mientras tuvo fuerzas y recursos. Hoy, Andalucía - Galicia (17:30).