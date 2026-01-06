Balonmano | Campeonato de España de Selecciones Autonómicas
Pleno gallego en el acceso a cuartos
El cadete femenino y el juvenil masculino ya aseguran el objetivo del ascenso
Mila Alonso
Día redondo para el balonmano gallego en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se está celebrando en Cataluña. Las selecciones juvenil masculina y cadete femenina, que partían de Copa, lograron el ascenso a Campeonato con pleno de victorias y se clasificaron para los cuartos de final. Los otros cuatro combinados gallegos también lograron avanzar a cuarto.
Galicia cayó frente a Canarias en un partido un poco raro, alternando momentos malos con otros intensos. El seleccionador, Víctor Garrido, quiso aprovechar este encuentro, con el equipo clasificado, para dar más minutos a las jugadoras menos habituales. En la primera mitad el equipo canario, que llegó a irse de cuatro tantos (10-6, min. 18), aunque se alcanzó el descanso con 12-10. En la reanudación, salió mucho mejor el conjunto insular, que se escapó con un parcial de 5-0. Nuevamente apareció el carácter de las gallegas para llegar al tramo final con opciones. Con 26-24 y balón para Galicia, Canarias no perdió la calma y jugó a la perfección. En el rival, destacó la central Carlota, que consiguió nueve tantos. Hoy, Castilla y León-Galicia (11:15).
La selección gallega infantil masculina logró la segunda posición del grupo en un gran partido de los chicos de Adrián Menduiña. A pesar de que ya estaba clasificado para los cuartos de final, este grupo no estaba contento con el mal sabor de boca que le dejó la amplia derrota frente a Cataluña. del 5-5 Galicia pasó a dominar (10-14 al descanso). Castilla la Mancha apretó con mucha intensidad en defensa y llegó a ponerse a sólo un gol en el minuto 40 (21-22). La dureza defensiva también se vio reflejada en exclusiones. Xoel y Leo, máximos goleadores con ocho tantos. Hoy, Galicia-Aragón (15:45).
La selección gallega cadete masculina logró la segunda victoria consecutiva en el CESA y su clasificación para los cuartos de final, pasando como segundo de grupo. El partido sólo estuvo igualado en los primeros diez minutos (6-6), hasta que Galicia logró ajustarse bien en defensa, provocar pérdidas en el rival y correr a la contra. Así, las diferencias se fueron abriendo hasta el 18-11 del descanso. En la segunda mitad, no hubo emoción . Hoy, Galicia - Madrid (17:30).
Nada pudo hacer la selección gallega juvenil femenina ante Navarra en el último partido de la fase de grupos. Las navarras fueron muy superiores. Aún así, compitieron y lucharon hasta el final de la primera mitad. Al descanso, 11-17. Pero en la reanudación, Navarra fue implacable y muy certera. En diez minutos lograron un parcial de 5-9 definitivo (16-26). Pese a todo, Galicia está clasificada para los cuartos de final del CESA y el pase a la semifinal sólo depende del partido de esta tarde. Hoy, Cataluña – Galicia (13:00).
Ascenso conseguido. La selección gallega cadete femenina alcanzó el primer objetivo marcado para este CESA y lo hizo con una actuación impecable, ganando los tres partidos con solvencia. Ayer fue el partido más exigente, pero desde el inicio Galicia demostró cabeza y madurez (14-11, al descanso). Tras el paso por vestuarios y la charla con Budi, Galicia logró mantener y aumentar la distancia. Hoy, Cataluña – Galicia (13:00).
Tres victorias y ascenso a Campeonato. La selección juvenil masculina también alcanzó su primera meta en este CESA y ahora buscará retos mayores. Ayer necesitaba un empate pero este equipo no quiso contemporizar y salió a por la victoria. Cantabria plantó cara mientras tuvo fuerzas y recursos. Hoy, Andalucía - Galicia (17:30).
