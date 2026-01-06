Asalto a cuatro podios de las selecciones gallegas

Cuatro selecciones gallegas lograron su clasificación para las semifinales del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), que se está celebrando en Cataluña. Los combinados gallegos infantiles (masculino y femenino), el cadete masculino y el juvenil masculino lograron meterse entre los cuatro mejores de su categoría, con fantásticas actuaciones. Sólo se quedaron fuera las selecciones juvenil y cadete femeninas, que se enfrentaban a Cataluña, y que realizaron fantásticos partidos, luchando hasta el final por el pase.

Infantil femenina CASTILLA Y LEÓN, 24 – 26, GALICIA 24. Castilla y León: Jimena Alonso, Leyre, Hernández (3), Iris Maroto, Sara Corredera (4), Martina Fernández, Alejandra Rodríguez (7), Daniela Arraga, Gabriella (5), Clara Martínez (2), Elena Casado, Nuria Pascual, Henar Maroto, Zaira Rodríguez (2), Julia Vaquero, Ariadna García (1), María Guinaldo. 26. Galicia: Lía Barral, Lola Martínez (5), Martina Dacosta (2), Vega Areal (1), Daniela Fernández (3), Sara Fernández (4), Alba Cagide, Aroa Fernández, Irene Gay (1), Clara Torres, Antía Alonso, Alba Peña (4), Uxía Seoane (1), Elena López, Valentina Eiras, Rachel Ortiz (5). Árbitros: Pelayo Álvarez e Ignacio Pérez. Excluyeron dos minutos a Iris Maroto, Alejandra Rodríguez (3, excluida en el minuto 42:35), Zaira Rodríguez y Ariadna García, por Castilla y León, y a las gallegas Sara Fernández y Alba Peña. Parciales: 0-0, 3-6, 4-8, 5-10, 9-12 (descanso), 13-16, 17-20, 20-21, 22-23, 24-26 (final). Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del CESA en la categoría infantil femenina, disputado en el Pabellón Germans Margall.

La selección gallega infantil femenina logró clasificarse para las semifinales del CESA, tras realizar un partidazo frente a Castilla y León.

Desde el inicio, las minigalaicas consiguieron desconectar el juego con el pivote de las castellanoleonesas y así lograron escaparse en el marcador. 5-10, a falta de 5 minutos para el descanso. Pero las gallegas sufrieron su pequeño apagón, algo que les sucedió en todos los partidos, lo que permitió a su rival recortar distancias antes del descanso (10-12).

La segunda parte discurrió con máxima igualdad, pero con un gran ritmo de juego y las gallegas sufriendo con el contragol de Castilla y León. Mientras, Galicia, optó por los deslizamientos de pivote para generar peligro a una defensa 6:0 tan cerrada. Castilla y León llegó a alcanzar el empate (22-22 y 24-24), pero las gallegas nunca les permitieron adelantarse en el marcador, para así lograr una victoria que las sitúa en las semifinales del CESA.

Miércoles, semifinal: Cataluña – Galicia (11:15 horas)

Infantil masculina GALICIA, 37 – 31, ARAGÓN 37: GALICIA: Iker Franco, Anxo Ogando (3), Xoel González (5), Marcos Varela (2), Leo Hernández (7), Aitor Fariña (1), Hugo Sobral, Leo Santos, Mario González (2), Goro Couso, Tristán García (1), Mario López, Tomás de la Fuente, Nicolás Rodríguez (6), Daniel Bra (10), Mario Prada. 31: ARAGÓN: Isaac Lanuza, Nicolás Clariana, Telmo Asarta (1), Lucas Equiza (5), Gonzalo Borraz (2), Marcos Álvarez (1), Javier Gómez, José Antonio Medina (2), Juan José Martín (10), Alex Alonso, Enrique Telmo (3), Álvaro Gracia, Miguel Morales, Pablo Gil, Alejandro Lahoz, Javier Obiang (7). ÁRBITROS: Miguel Costas y Adrián Allica. Excluyeron dos minutos a Leo Hernández (2) y Mario González, por Galicia, y a los jugadores de Aragón José Antonio Medina, Pablo Gil, Alejandro Lahoz (2) y Javier Obiang. PARCIALES: 1-1, 3-2, 4-5, 11-10, 15-13 (descanso), 18-15, 22-20, 24-22, 30, 30, 37-31 (final). Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del CESA en la categoría infantil masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista roja).

La selección gallega infantil masculina vuelve a disputar, un año más, la semifinal del CESA. El conjunto dirigido por Adrián Menduiña superó a Aragón en los cuartos de final, en un partido muy disputado hasta la mitad del segundo tiempo, cuando los gallegos adelantaron su defensa, provocando muchas pérdidas en ataque del rival.

La igualdad presidió el encuentro durante la primera fase, con intercambio constante de goles entre ambos combinados. Así, hasta el minuto 20 (11-11). En el tramo final de la primera parte, Galicia aprovechó algunos errores navarros para irse al descanso dos goles arriba (15-13). Tras el paso por vestuarios, parecía que los gallegos estaban dispuestos a abrir distancias y lograron una ventaja de cuatro goles (22-18, min. 35), pero Aragón aprovechó una inferioridad numérica gallega para volver a igualar (22-22, min. 38). Pero algo había cambiado. La defensa más adelantada y presionante de los gallegos se le atragantaba a Aragón, que comenzó a perder balones con facilidad, ante un equipo voraz y con ganas de semifinales. Así, en cinco minutos lograron una diferencia cómoda (29-24), que les permitió afrontar el tramo final con mucha tranquilidad y disfrutando del momento.

Miércoles, semifinal: Valencia - Galicia (13:00 horas).

Cadete masculina GALICIA, 37 – 30, MADRID 37: GALICIA: Sergio Carballo, Martín Barrio (1), José Enrique Portas (6), Pablo Arce (2), Enzo Novoa (2), Jacobo Lamas (3), Alexis Martínez (3), Xabier Gallego (7), Manuel García (3), Marco González (3), Iago Adelaide (2), Mateo Lago (3), Francisco Ríos, Miguel Cadilla, Teo Gómez (2), Manuel Caamaño. 30: MADRID: Alan Thomas, Jorge de Pablo (2), Alex Aizenmann (2), Pablo Pérez (7), Manuel Castaño (1), Samuel Arenas (2), Logan Laval (4), Pablo López, Gonzalo Olivares (2), Sergio Muriel (1), David Maroto (3), Alejandro Muro, Hugo Mora (1), Ernesto Juan (2), Gonzalo Pérez (3), Alejandro Mayoral. ÁRBITROS: Pablo González y Samuel Prieto. Excluyeron dos minutos Enzo Novoa, Jacobo Lamas, Manuel García y Iago Adelaide, por Galicia, y a los madrileños Alex Aizenmann, Logan Laval, Gonzalo Olivares, Alejandro Muro y Gonzalo Pérez (2). PARCIALES: 3-1, 7-4, 12-7, 12-8, 15-9, 20-11 (descanso), 22-15, 24-16, 26-20, 30-21, 35-25, 37-30 (final). Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del CESA en la categoría cadete masculina, disputado en el Pabellón Municipal Parc Dalmau de Calella.

Enchufada y convencida. Así salió la selección gallega cadete masculina a su partido de cuartos de final ante Madrid y con esos atributos logró la clasificación para las semifinales del CESA.

En esta ocasión no hubo confianzas, ni relajación. Galicia sabía que enfrente había un gran equipo y que no se podían permitir falta de concentración. Desde el principio, Galicia se puso por delante en el marcador y ya no se bajó de ahí. Arrancaron con un 3-0 y aunque Madrid trataba de presionar, el conjunto dirigido por Carla Abad jugó con mucha consistencia y fue avanzando poco a poco hasta llegar al descanso con un resultado muy contundente (20-11).

Tras el descanso, la clave estaría en mantener el ritmo de juego olvidándose del marcador. Así, Galicia siguió firme, manteniendo las distancias, con un fantástico trabajo tanto en ataque como en defensa, y sin dejar que la distancia se fuese reduciendo. Lo más cerca que estuvo Madrid fue a seis goles (26-20, min. 45), sin que en ningún momento se viese nerviosismo en el equipo gallego. El partido llegó al tramo final con diez tantos de ventaja y sólo recortó el conjunto madrileño en los instantes finales con todo decidido.

Miércoles, semifinal: Cataluña - Galicia (17:30 horas).

Juvenil masculina ANDALUCÍA, 25 – 34, GALICIA 25: ANDALUCÍA: Álvaro Caro, Jorge Pedro Vinuesa (3), Hugo Borja (2), Álvaro Sánchez, Jorge Sandez (1), Antonio Manuel Morales (1), Marcos García (1), Álvaro Sánchez, Clemente Solo, Adrián Ortega (3), Pablo Sánchez (4), Pablo García (6), José Manuel Franco, Enrique Pérez, Robin John (4), Alberto Rojas. 34: GALICIA: Hugo Carreira, William Thompson, Martín Vázquez (4), Manuel Souto, Xoan Canedo (8), Roque Estévez, Lois Alonso (7), Luis Martínez (4), Xurxo Otero (4), Marcos Varela, Óscar González, Xoel Lago (6), Luis Rozas, Dimitrije Doder, Pablo Pazos (1), Mateo Martínez. ÁRBITROS: Joan Moncusi y Bernat Moncusi. Excluyeron dos minutos a Clemente Solo, Pablo Sánchez y Enrique Pérez (Andalucía) y al gallego Willian Thompson (2). PARCIALES: 1-3, 4-6, 5-8, 8-12, 10-14, 11-15 (descanso), 12-16, 13-19, 14-22, 16-26, 19-28, 25-34 (final). Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final del CESA en la categoría juvenil masculina, disputado en la Ciudad Deportiva de Blanes (pista roja).

La selección gallega juvenil masculina sigue con su trayectoria impoluta y suma la cuarta victoria en el CESA, que en esta ocasión le permite alcanzar las semifinales del Campeonato de España.

Ya sin el peso de tener que ascender al CESA, los juveniles gallegos pudieron mostrar su mejor cara ante Andalucía. Desde el inicio, el equipo dirigido por Luis Montes tomó el mando y se puso al frente del partido sin complejos. Eso sí, los primeros quince minutos estuvieron igualados (9-10, min. 18), pero poco a poco Galicia fue abriendo distancias en el marcador para irse al descanso cuatro tantos arriba (11-15).

En la segunda parte el control gallego fue absoluto, con una gran defensa que se le atragantaba al conjunto andaluz y a veces apostando por atacar en superioridad (sin portero). La diferencia iba creciendo en el marcador, y también aumentaba la confianza en el equipo, que veía como alcanzaba los diez goles en torno al minuto 45 (15-25). El resto, fue un disfrute para el equipo y para la afición que veía como un equipo más se clasificaba para las semifinales. Xoan Canedo (8 goles) y Lois Alonso (7) fueron los máximos goleadores del equipo gallego.

Miércoles, semifinal: Navarra– Galicia (15:45 horas)

Cadete femenina GALICIA, 31 – 29, CATALUÑA

La selección gallega cadete femenina perdió en los cuartos de final ante Cataluña en un partido muy luchado y competido que sólo se inclinó a favor del conjunto local en los dos últimos minutos.

Las chicas dirigidas por Budi realizaron un partidazo. Trabajaron al máximo, tanto en defensa como en ataque y estuvieron metidas y con opciones hasta el final. Quizás los peores momentos llegaron en la primera mitad, cuando Cataluña logró una diferencia a favor de cuatro goles (6-10, min. 16), pero Galicia siempre mantuvo la calma y volvía a recortar. Al descanso, 15-14.

El guión no cambió tras el descanso. Aunque las catalanas lograban aumentar un poco la distancia, Galicia recortaba casi de inmediato para seguir ahí, a uno o dos goles y con opciones de todo. En los últimos diez minutos los empates en el marcador fueron constantes (26-26, 27-27, 28-28) hasta el 29-29 a falta de dos minutos, incluso sorteando una inferioridad numérica, que aprovechó la selección catalana para hacer una defensa mixta sobre Ainhoa (máxima goleadora, con diez tantos). Pero justo antes de recuperar la igualdad, Cataluña se puso por delante en el marcador y en el último minuto, con una defensa presionante, lograron provocar un error de las gallegas para cerrar la victoria.

Miércoles, partido por el quinto puesto: Galicia - Euskadi (09:30 horas).

Juvenil femenina CATALUÑA, 28- 21, GALICIA

La selección gallega juvenil femenina cayó derrotada en los cuartos de final del CESA ante el equipo anfitrión, en un partido en el que las gallegas realizaron una primera mitad excepcional.

Los primeros treinta minutos estuvieron tremendamente igualados y con las gallegas jugando a un nivel altísimo. Así, llegaron al descanso con 15-14 en el marcador.

Tras el descanso, aunque por momentos el conjunto catalán parecía escaparse, enseguida reaccionaba el equipo dirigido por isma Martínez para volver a acercarse en el marcador (20-18, min. 43). Y así siguió avanzando el partido hasta los últimos cinco minutos con el marcador 24-21, en los que las catalanas estuvieron más acertadas ante la portería contraria. En el aspecto ofensivo destacó Goretti Carballal con 7 tantos.

Miércoles, partido por el quinto puesto: Madrid – Galicia (15:45 horas).