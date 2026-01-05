El infantil masculino se mete en la lucha por las medallas

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas cadete e infantil que se celebra en Zaragoza afronta sus últimos partidos. Tres equipos de la Federación Gallega afrontaban los cuartos de final buscando un puesto en la lucha por las medallas.

La jornada comenzó con la remontada del infantil masculino sobre Andalucía por 66-61. A falta de cuatro minutos, Galicia perdía por quince puntos y al final ganó por cinco. Este martes se medirán en semifinales ante la siempre difícil selección de Catalunya en la búsqueda de un puesto en la gran final.

Por la tarde no llegaban buenas noticias. En infantil femenino, Galicia fue siempre a remolque en su partido ante Castilla y León, perdiendo al final por un resultado de 69-42.

En cadete masculino, Galicia comenzó bien ante Madrid, consiguiendo llegar al tiempo de descanso con dos puntos de ventaja en el marcador. El paso por los vestuarios fue clave, con una salida fulgurante de los madrileños que hicieron un parcial de 28-6. Al final, derrota gallega por 92-64.

En la lucha por la novena plaza en cadete femenino, primer victoria de Galicia, que derrotó a Castilla La Mancha por 54-71.