Los Reyes llegaron cargados de goles

El Coruxo tuvo un plácido regreso de vacaciones, goleando a un Burgos Promesas que ofreció menos resistencia de la esperada.

Javi González, autor de los dos primeros goles del Coruxo, conduce el balón. | Pablo H. Gamarra

En los primeros minutos de partido, el protagonista fue el portero burgalés, Monedero, excesivamente nervioso forzando la salida del balón. En los dos primeros minutos de juego, el Coruxo dispuso de hasta tres claras ocasiones de gol, todo un presagio.

Y es que a pesar de que el partido perdió intensidad con el paso de los minutos, el Coruxo llevaba el mando, y como suele decirse no hay dos sin tres. Mediado el primer tiempo, Monedero no es capaz de atrapar el esférico y allí estaba atento Javi González para marcar el primer tanto.

El Burgos Promesas no podía con un Coruxo bien colocado sobre el terreno de juego, y que presionaba muy arriba la salida del balón. Y para cerrar una primera parte para olvidar, Monedero volvió a fallar aprovechando el regalo Javi González para marcar su segundo tanto y dejar el partido encarrilado.

Las cosas no cambiaron demasiado tras el paso por los vestuarios. El Coruxo seguía mostrándose superior ante un Burgos Promesas al que le costaba, incluso, llegar a la frontal del área. Los vigueses mantenían el guión del primer tiempo, y a los diez minutos llegaba el tercero. Un gol que llevaba la calma al terreno de juego y dejaba todo visto para sentencia.

Pero el Coruxo no se conformó, y quería más. Sobre todo los dos delanteros, que se encontraban en estado de gracia y poco menos que cada balón que tocaban era gol.

Si en la primera parte fue Javi González, en la segunda fue Xavi Sola, que con los tres logrados ayer lleva nueve goles en la temporada.

La superioridad del Coruxo fue tal que el colegiado del encuentro decidió no prolongar la agonía burgalesa y señalar el final del encuentro justo en el minuto noventa, sin añadir un solo segundo más.