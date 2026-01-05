Rai vuelve al Coruxo tras dos temporadas

El Coruxo vive un momento dulce y comienza a pensar en un futuro en el que la fase de ascenso es el siguiente objetivo. En ese análisis de la segunda vuelta, el club se ha reforzado en este mercado invernal con el regreso de un viejo conocido.

El club ha hecho oficial el regreso de Miguel Raimúndez, conocido como Rai. Se trata de un central de 22 años que llega procedente de la Sarriana, equipo del mismo grupo que el Coruxo. Cumplía su segunda temporada en Lugo, pero esta campaña no contaba con la confianza de los dos entrenadores que han pasado por el club lucense. Fue convocado en quince, de los diecisiete partidos disputados, pero no disputó un solo minuto.

En el verano de 2022 llegó a O Vao procedente del Areosa juvenil. Jugó toda la temporada con el cuadro verde y al finalizar la temporada firmó por el Juvenil de Ponteareas, en donde dio el salto de juvenil a sénior. Su buen papel en el conjunto ponteareano hizo que varios equipos se fijaran en él, firmando finalmente con la Sarriana.

Aunque su posición habitual es la de central, tiene recorrido, y también puede adelantarse un poco para jugar como mediocentro defensivo.

Debut inminente

Rai ya se entrena con sus nuevos compañeros y en el club están agilizando todos los trámites para que pueda ser alineado en el partido del próximo fin de semana, en caso de verlo conveniente el entrenador.

Y es que el domingo el Coruxo visita al Fabril, el líder del grupo y que está a tan solo seis puntos de distancia. Un partido importante que puede marcar la hoja de ruta de la segunda vuelta.