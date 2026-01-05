Las mejores canteras de la comarca se exhibieron en el pabellón de Navia

La cuarta edición del Torneo de Nadal-Cidade de Vigo de baloncesto 3x3, patrocinado por el Concello a través de la Fundación VIDE y organizado por el Seis do Nadal, proclamó campeonas a Las Retales Sugary en categoría minibásquet y a Los Quesitos en edad infantil y cadete de primer año. En cadete de segundo año y júnior se impuso el Seipor, con jugadores del Seis, y en sénior, Los Monchitos, del Porriño Baloncesto Base.

Navia, con gradas prácticamente llenas, fue testigo del continuado carrusel de partidos. En una jornada soleada se confirmó el récord de participación respecto a las ediciones anteriores (diciembre 2022, diciembre 2023 y enero 2025), pues se alcanzaron los 56 equipos en liza y 280 jugadores.

A la final de minibásquet llegaron un equipo del Bosco (es decir, el Celta Femxa), Las Retales Sugary, con diseño específico de camiseta, y otro del CB Redondela (el Makes), mientras que en la otra final matinal, el CB Seis do Nadal copaba las plazas de campeón (Los Quesitos) y finalista (Dixers).

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y por la presidenta del CB Seis do Nadal, Iria Otero, asistieron a las finales y a la posterior entrega de medallas y trofeos en la sesión matinal.

Por la tarde, en categoría cadete 2º año/júnior, Xa fumega (jugadores del COB Ourense) cayó en la final ante Seipor (jugadores del Seis do Nadal). Y en sénior, Was Was (jugadores de Novobasket Vigo) fue derrotado por Los Monchitos (jugadores del Porriño Baloncesto Base).

El evento se jugó en las ediciones anteriores en sábado, pero esta vez se pasó a domingo para no interferir con el partido de Liga Challenge del Celta Femxa.

El evento ha sido el primero del año en la ciudad patrocinado por el Concello, que también se encargó de apoyar económicamente los dos últimos de 2025, el Torneo de Nadal de fútbol base y la San Silvestre, con extraordinaria respuesta de clubes y ciudadanía en todos ellos.