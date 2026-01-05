Marina Gea vuelve al Celta por Navidad

El Celta Femxa Zorka anunciaba ayer por sorpresa el regreso de Marina Gea. La escolta granadina regresa al equipo vigués en calidad de cedida hasta final de temporada. Su llegada viene a cubrir la baja de Sara Vidal, lesionada a finales del año pasado, y se complementa con el fichaje de la holandesa Iris Venneme.

Marina se formó en el Agustinos de Granada. Debutó en Liga Femenina 2 con el ya desaparecido RACA Granada con solo 17 años. Allí jugó cuatro temporadas, siendo el último de ellos el más ambicioso de la entidad nazarí. Llegó a Vigo en 2022 procedente de un RACA en momentos convulsos. En la ciudad olívica encajó a la perfección con los sistemas de Cristina Cantero y promedió 6,5 puntos y 4,5 rebotes para ser una de las protagonistas del ascenso a la Liga Femenina Endesa.

La escolta andaluza encontró entonces acomodo en el C.A.B. Estepona, cerca de su Granada natal, y allí vivió dos temporadas y media de crecimiento absoluto. Si bien en la primera temporada mantuvo los números y no pudo lograr el ascenso, en la segunda su actuación fue creciendo progresivamente y llamó la atención de más de un equipo de Liga Femenina Endesa. Más de 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en liga regular y unos playoffs magistrales, llegando a los 18.5 puntos de promedio, culminaron una fase de ascenso donde lideró a su equipo con el premio del merecido ascenso de categoría, su segundo personal tras el del Celta.

Esta temporada no estaba teniendo demasiados minutos, ya que la competencia en el equipo era muy alta. Su llegada se produce en un momento importante, ya que el próximo sábado el equipo juega en Málaga ante el Unicaja, segundo clasificado y que está a una victoria de las viguesas. Cantero contará con Marina y con Iris para este partido.