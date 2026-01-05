baloncesto | Liga Challenge
Marina Gea vuelve al Celta por Navidad
La escolta llega en calidad de cedida al cuadro celeste | Fue una de las jugadoras que logró el ascenso a la máxima categoría
Raúl Rodríguez
El Celta Femxa Zorka anunciaba ayer por sorpresa el regreso de Marina Gea. La escolta granadina regresa al equipo vigués en calidad de cedida hasta final de temporada. Su llegada viene a cubrir la baja de Sara Vidal, lesionada a finales del año pasado, y se complementa con el fichaje de la holandesa Iris Venneme.
Marina se formó en el Agustinos de Granada. Debutó en Liga Femenina 2 con el ya desaparecido RACA Granada con solo 17 años. Allí jugó cuatro temporadas, siendo el último de ellos el más ambicioso de la entidad nazarí. Llegó a Vigo en 2022 procedente de un RACA en momentos convulsos. En la ciudad olívica encajó a la perfección con los sistemas de Cristina Cantero y promedió 6,5 puntos y 4,5 rebotes para ser una de las protagonistas del ascenso a la Liga Femenina Endesa.
La escolta andaluza encontró entonces acomodo en el C.A.B. Estepona, cerca de su Granada natal, y allí vivió dos temporadas y media de crecimiento absoluto. Si bien en la primera temporada mantuvo los números y no pudo lograr el ascenso, en la segunda su actuación fue creciendo progresivamente y llamó la atención de más de un equipo de Liga Femenina Endesa. Más de 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en liga regular y unos playoffs magistrales, llegando a los 18.5 puntos de promedio, culminaron una fase de ascenso donde lideró a su equipo con el premio del merecido ascenso de categoría, su segundo personal tras el del Celta.
Esta temporada no estaba teniendo demasiados minutos, ya que la competencia en el equipo era muy alta. Su llegada se produce en un momento importante, ya que el próximo sábado el equipo juega en Málaga ante el Unicaja, segundo clasificado y que está a una victoria de las viguesas. Cantero contará con Marina y con Iris para este partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas