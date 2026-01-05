Mal regreso del Val Miñor en A Coruña ante el Dépor

El Val Miñor hizo un buen primer tiempo ante el Deportivo. A pesar del gol encajado mediada la primera mitad, el equipo estuvo serio y dispuso de ocasiones.

Sin embargo, en el arranque del segundo tiempo llegó el segundo tanto del Deportivo y ahí el equipo de Nigrán se vino abajo. Once minutos después llegó el tercer tanto herculino y el partido se acabó.